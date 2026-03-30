Pronostico Svezia-Italia U21: colpo esterno per il primo posto

Svezia-Italia U21 è una partita di qualificazione al prossimo Europeo: dove vederla in tv, formazioni e pronostico
Nonostante alcuni giocatori siano stati scelti da Gattuso per le qualificazioni al Mondiale, l’Under 21 di Baldini ha vinto la scorsa settimana contro la Macedonia del Nord rimanendo in corsa per il primo posto in questo girone che manda direttamente agli Europei Under 21.
A tre giornate dal termine sono tre i punti di distacco rispetto alla Polonia che guida il Girone E. Ma si può fare, soprattutto se gli azzurrini dovessero confermare quanto di buono fatto fino ad oggi e continuare a vivere contro la Svezia il momento di forma messo in evidenza nelle ultime uscite. Parliamo di una squadra che ne ha vinte quattro su cinque e che va ad affrontare una nazionale che ha pareggiato contro il Montenegro nell’ultima partita e che è distante otto punti dagli azzurrini. Il quattro a zero rifilato in Italia, nel match d’andata, è stato sicuramente un segnale della forza della nostra nazionale che sicuramente è una squadra in crescita. E che non ha chissà quali punti deboli. Inoltre, queste vittorie arrivate in serie, permettono anche di avere una certa autostima e una certa voglia di continuare su questo binario. Insomma, ci sono tutti i presupposti per assistere, sicuramente, ad un’altra bella affermazione azzurra. Il primo posto come detto non è poi così lontano.
Come vedere Svezia-Italia U21 in diretta tv e in streaming
Svezia-Italia U21, valida per le qualificazioni al prossimo Europeo, è in programma martedì 31 marzo alle 18:30. La partita in questione potrà essere seguita sui canali Rai, precisamente su Rai 2. In streaming, inoltre, la partita si potrà seguire su Rai Play.
Comparazione quote
La vittoria dell’Italia è quotata 1.68 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.62 sugli stessi bookmaker.
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Il pronostico
L’Italia in questo momento è più forte della Svezia e ha tutte le carte in regola per riuscire a vincere questa partita e rimanere nella peggiore delle ipotesi incollata alla Polonia. Il 2 ci sta tutto, e ci sta anche una gara da almeno tre reti complessive.
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Le probabili formazioni di Svezia-Italia U21
SVEZIA (4-4-2): Bishesari; Skoglund, Kurtulus, Zatterstrm, Tolf; Nije, Karlsson, Karlsson, Sjostrand; Kusi Asare, Rafferty.
ITALIA (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Cherubini, Ekhator, Koleosho.
POSSIBILE RISULTATO: 1-3
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