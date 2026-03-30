Pronostico Internacional-Sao Paulo: non succede da troppo tempo

Internacional-Sao Paulo è una partita della nona giornata del campionato brasiliano: probabili formazioni e pronostico
In questo Brasileirao, il Sao Paulo ha iniziato alla grandissima: terzo posto in classifica a solamente tre lunghezze dal Palmeiras che guida il campionato. Ma la squadra ospite vive un momento particolare, con due sconfitte di fila – tra tutte le manifestazioni – che mettono un po’ di paura per il proseguo della stagione.
A differenza di quello che è il momento dell’Internacional che sì, ha otto punti in meno, ma si appresta a vivere questa partita così importante sulle ali di un entusiasmo incredibile visto che viene, appunto, da due vittorie consecutive. Ora, quando giocano queste squadre, viene sempre qualcosa di particolare. Nel senso: o vince l’una o vince l’altra, soprattutto nell’ultimo periodo è successo questo. Un pareggio manca da diverso tempo e, come detto, andando ad analizzare il momento, è normale anche pensare che prima o poi possa venire fuori la X tra queste due formazioni.
Visto il periodo, infatti, potrebbe anche andare bene al Sao Paulo che si prenderebbe un punto in trasferta su un campo comunque complicato, e potrebbe andare bene all’Internacional che farebbe continuare il proprio momento di forma. Insomma, siamo sicuri che potrebbe finire proprio in questo modo.
Come vedere Internacional-Sao Paulo in diretta tv e in streaming
Internacional-Sao Paulo, è una partita valida per la nona giornata del campionato brasiliano e si gioca il 2 aprile alle 00:30. Le partite di questo campionato, in Italia, non sono visibili né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Quindi non c’è nessuna possibilità di seguire il match in diretta.
Comparazione quote
Il pareggio è quotato 2.95 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL, invece, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.85 volte la posta.
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Il pronostico
Crediamo in un pareggio che farebbe felici entrambe le squadre. E occhio pure alla quota del GOL molto alta (ma di solito è così per il campionato brasiliano) che in questo caso specifico è davvero stuzzicante.
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Le probabili formazioni di Internacional-Sao Paulo
INTERNACIONAL (3-5-2): Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Torres; Vitinho, Bruno Henrique, Villagra, Alan Patrick, Matheus; Borre, Carbonero.
SAO PAULO (4-3-1-2): Rafael; Lucas Ramon, Franco, Sabino, Diaz; Bodabilla, Danielzinho, Marcos Antonio; Cauly; Luciano, Calleri.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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