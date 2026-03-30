Pronostico Cina-Camerun: arriva il primo sorriso

di

Cina-Camerun è una partita della fase a gironi della Fifa Series: dove vederla, formazioni e pronostico 

la Fifa Series, la manifestazione che si gioca in Australia e che vede protagoniste alcune squadre che non hanno staccato il pass per il prossimo Mondiale, è iniziata in maniera diversa per queste due formazioni. La Cina ha vinto contro Curacao, il Camerun invece ha perso contro i padroni di casa. Ma stavolta, per la truppa africana, dovrebbe arrivare il primo sorriso.

Pronostico Cina-Camerun
Pronostico Cina-Camerun: arriva il primo sorriso (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Per la Cina il compito è stato davvero agevole. Il due a zero finale fotografa appieno quello che è il valore differente delle due nazionali che hanno giocato. Mentre il Camerun, nonostante partisse senza favori del pronostico contro l’Australia, ha comunque perso solamente uno a zero e ha avuto anche un paio di occasioni per rimettere in sesto la partita oppure sbloccarla. I sette tiri totali mettono in risalto una prova offensiva di grande caparbietà e tutto quello che si è visto, appunto, un paio di giorni fa potrebbe rivelarsi decisivo in questa sfida alla Cina.

Quello di martedì mattina sarà il primo incrocio tra queste due nazionali. E il primo incrocio sorriderà al Camerun.

Come vedere Cina-Camerun in diretta tv e in streaming

Cina-Camerun, è una partita della nuova manifestazione, Fifa Series, che si gioca martedì alle 8. Il match in questione in Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming, nessuno ha acquisito i diritti per queste partite che sono di preparazione alla prossima Coppa del Mondo.

Comparazione quote

La vittoria del Camerun è quotata 1.44 su su alcuni bookmaker, ancora non è nei palinsesti di tutti. Mentre la quota del NO GOL ha un valore di 1.57.

    • Maggiori informazioni sui bonus
    • Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
    • GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
    • SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
    • LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Ci sta una vittoria del Camerun che raggiungerà la Cina in quello che sarà il secondo posto in classifica. L’Australia – ne parliamo in un altro articolo – avrà sicuramente vita facile.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Cina-Camerun

CINA (4-4-2): Yan; Yang, Zhu, Liu, Liu; Xie, Xu, Wang, A. Wang; Zhang, Wei. 
CAMERUN (3-4-3): Epassy; Kotto, Tolo, Malone; Nagida, Ambina, Avom, Tchamadeu; Eyong, Namaso, Kofane.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica