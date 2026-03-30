Pronostico Cina-Camerun: arriva il primo sorriso

Cina-Camerun è una partita della fase a gironi della Fifa Series: dove vederla, formazioni e pronostico

la Fifa Series, la manifestazione che si gioca in Australia e che vede protagoniste alcune squadre che non hanno staccato il pass per il prossimo Mondiale, è iniziata in maniera diversa per queste due formazioni. La Cina ha vinto contro Curacao, il Camerun invece ha perso contro i padroni di casa. Ma stavolta, per la truppa africana, dovrebbe arrivare il primo sorriso.

Per la Cina il compito è stato davvero agevole. Il due a zero finale fotografa appieno quello che è il valore differente delle due nazionali che hanno giocato. Mentre il Camerun, nonostante partisse senza favori del pronostico contro l’Australia, ha comunque perso solamente uno a zero e ha avuto anche un paio di occasioni per rimettere in sesto la partita oppure sbloccarla. I sette tiri totali mettono in risalto una prova offensiva di grande caparbietà e tutto quello che si è visto, appunto, un paio di giorni fa potrebbe rivelarsi decisivo in questa sfida alla Cina.

Quello di martedì mattina sarà il primo incrocio tra queste due nazionali. E il primo incrocio sorriderà al Camerun.

Come vedere Cina-Camerun in diretta tv e in streaming

Cina-Camerun, è una partita della nuova manifestazione, Fifa Series, che si gioca martedì alle 8. Il match in questione in Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming, nessuno ha acquisito i diritti per queste partite che sono di preparazione alla prossima Coppa del Mondo.

Comparazione quote

La vittoria del Camerun è quotata 1.44 su su alcuni bookmaker, ancora non è nei palinsesti di tutti. Mentre la quota del NO GOL ha un valore di 1.57.

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Il pronostico

Ci sta una vittoria del Camerun che raggiungerà la Cina in quello che sarà il secondo posto in classifica. L’Australia – ne parliamo in un altro articolo – avrà sicuramente vita facile.

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Le probabili formazioni di Cina-Camerun

CINA (4-4-2): Yan; Yang, Zhu, Liu, Liu; Xie, Xu, Wang, A. Wang; Zhang, Wei.

CAMERUN (3-4-3): Epassy; Kotto, Tolo, Malone; Nagida, Ambina, Avom, Tchamadeu; Eyong, Namaso, Kofane.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2