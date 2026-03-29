Pronostico Ungheria-Grecia: stavolta salta il solito fattore

Ungheria-Grecia è un’amichevole internazionale che si gioca martedì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Da quasi 20 anni a questa parte, quando queste due formazioni si incontrano, il fattore campo ha sempre fatto la differenza. Sì, l’ultima vittoria esterna è stata quella della Grecia, ma parliamo del 2007. Un’eternità calcistica.

Per il resto, da quel momento in poi, solamente vittorie delle squadre che hanno giocato in casa. L’Ungheria ha vinto l’amichevole di sabato giocata contro la Slovenia, mentre la Grecia ci ha rimesso le penne contro il Paraguay nel primo di questo doppio appuntamento. Per entrambe, in generale, non è un buonissimo momento, ma possiamo tranquillamente affermare che la nazionale ellenica è una di quelle in giro per l’Europa che dimostra di avere qualcosa di importante nella propria rosa, anche a guardare a lungo raggio, per intenderci. Ci sono dei giocatori giovani che sembra possano avere le caratteristiche che servono per riuscire a conquistare, anche nei prossimi anni, delle qualificazioni importanti. L’Ungheria, invece, ha il compito di tornare a disputare manifestazioni importanti – non si è qualificata al Mondiale – dopo l’exploit dell’ultimo europeo.

Diciamo che non ci aspettiamo, come avrete capito dal titolo, che il fattore campo in questa occasione possa essere decisivo. Quindi sotto nel nostro pronostico vi diciamo come vediamo questa partita.

Come vedere Ungheria-Grecia in diretta tv e in streaming

Ungheria-Grecia, è un’amichevole internazionale che si gioca martedì 31 marzo alle 19 Alcune amichevoli internazionali in questi giorni sono trasmesse da Sky Sport. Ma non tutte. Questo match, comunque, verrà trasmesso in diretta su canale Sky Sport Uno.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.35 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.75 sugli stessi bookmaker.

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Il pronostico

Intanto ci aspettiamo almeno un gol per squadra: il GOL ha una quota di valore che si può assolutamente prendere. Occhio al pareggio, salta il fattore campo.

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Le probabili formazioni di Ungheria-Grecia

UNNGHERIA (4-2-3-1): Toth; Bolla, Orban, Dardai, Kerkez; Schafer, Vitalis; Sallai, Toth, Szoboszlai; Lukacs.

GRECIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Hatzidiakos, Giannoulis; Kourbelis, Mouzakitis; Karetsas, Basektas, Tzolis; Douvikas.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1