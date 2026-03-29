Pronostico Olanda-Ecuador: si ferma a 16 la striscia utile

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Olanda-Ecuador è un’amichevole internazionale che si gioca martedì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Sicuramente l’Olanda è una di quelle nazionali da tenere in enorme considerazione in vista del prossimo Mondiale per le qualità enormi che ha in tutti i reparti. Sì, è altrettanto vero che nel corso degli ultimi anni non è che abbia fatto benissimo, ma sicuramente sta vivendo un momento assai importanti con dei giocatori che se stanno bene fisicamente possono fare davvero la differenza.

Pronostico Olanda-Ecuador
Pronostico Olanda-Ecuador: si ferma a 16 la striscia utile (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La vittoria per 2-1 sulla Norvegia è sicuramente una prova di tutto questo. E siccome vincere aiuta sempre a dare qualcosa in più, crediamo che pure contro l’Ecuador, nel match in programma martedì sera, la truppa olandese possa andare di nuovo in vacanza in attesa del Mondiale con un’altra vittoria. I sudamericani, nell’amichevole giocata a Madrid contro il Marocco hanno pareggiato uno a uno allungando la striscia di risultati utili ad un numero impressionante: parliamo di 16 gare senza sconfitte di fila, che non sono un caso, c’è da dirlo, ma contro questa Olanda diventa tutto molto complicato. L’aver chiuso al secondo posto il girone di qualificazione Mondiale è stato sicuramente un segnale, non ci sono discussioni, ma crediamo che l’Olanda abbia realmente qualcosa in più adesso. E che abbia tutta l’intenzione, tra le altre cose, di vincere e stare serena per i prossimi mesi.

Come vedere Olanda-Ecuador in diretta tv e in streaming

Come vedere Olanda-Ecuador
Come vedere Olanda-Ecuador in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Olanda-Ecuador, è un’amichevole internazionale che si gioca martedì 31 marzo alle 20:45 Alcune amichevoli internazionali in questi giorni sono trasmesse da Sky Sport. Ma non tutte. Questo match, comunque, verrà trasmesso in diretta su canale Sky Sport Uno.

Comparazione quote

La vittoria dell’Olanda è quotata 1.52 su Lottomatica e Goldbet. Il segno GOL, invece, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.83 volte la posta.

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Il pronostico

Seconda vittoria per l’Olanda in questa pausa per le nazionali. La striscia dell’Ecuador si ferma a sedici.

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Le probabili formazioni di Olanda-Ecuador

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Smit; Koopmeiners, Reijnders, Gakpo; Malen. 
ECUADOR (4-2-3-1): Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Caicedo, Vite; Yeboah, Plata, Minda; Valencia.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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