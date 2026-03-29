Pronostico Marocco-Paraguay: la prima vittoria della nuova era non è scontata

Marocco-Paraguay è un’amichevole e si gioca martedì alle 20:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Mentre proseguono le scaramucce a distanza con il Senegal per la vittoria a tavolino della Coppa d’Africa – appena due settimane fa la CAF ha clamorosamente “ribaltato” il risultato della finalissima dello scorso 18 gennaio, vinta ai rigori dai Leoni della Teranga – il Marocco continua la sua marcia di avvicinamento al Mondiale nordamericano, tra aspettative (i nordafricani in Qatar arrivarono quarti, scrivendo una pagina storica) e qualche polemica di troppo legata ad un caso che sta facendo e continuerà a far parlare anche nei prossimi mesi. La federazione senegalese, infatti, ha già annunciato una serie di ricorsi.

I Leoni dell’Atlante sono scesi in campo venerdì scorso disputando un’amichevole con l’Ecuador, finita 1-1. Un match che ha segnato l’esordio del nuovo selezionatore, Mohamed Ouahbi, che dopo la tormentata Coppa d’Africa ha preso il posto di Walid Regragui, l’eroe di Qatar 2022. Il Marocco ha rischiato di perdere una partita che ha giocato meglio rispetto ai sudamericani, trovando la rete del pareggio solamente a due minuti dalla fine con il centrocampista della Roma El Aynaoui, bravo a sfruttare un assist di Hakimi.

Gli uomini di Ouahbi, sorteggiati al Mondiale in un girone complicato con Brasile, Scozia e Haiti, adesso se la vedranno con un’altra rappresentativa Conmebol, il Paraguay.

La Albirroja, anch’essa già qualificata alla rassegna iridata che prenderà il via la prossima estate, viene da due vittorie di fila in gare amichevoli: particolarmente significativa quella ottenuta venerdì ad Atene contro la Grecia (0-1), castigata ad inizio ripresa da un gol del centrocampista del Brighton Diego Gomez. La selezione guidata dall’argentino Gustavo Alfaro, sesta nel girone eliminatorio sudamericano, non vuole arrivare impreparata al Mondiale, dove la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta è assolutamente possibile, dal momento che all’interno del gruppo non ci sono corazzate (USA e Australia, più una terza che arriverà dai playoff Uefa).

Come vedere Marocco-Paraguay in diretta tv e in streaming

Marocco-Paraguay, in programma martedì alle 20:00 allo Stade Bollaert-Delelis di Lens, in Francia, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Il Marocco è una nazionale tecnicamente superiore, ma sta attraversando una fase di transizione emotiva e tattica dopo l’addio di Regragui. Il pari con l’Ecuador ha mostrato una squadra che crea molto ma fatica a chiudere i conti. Il Paraguay di Alfaro, invece, è l’essenza del pragmatismo sudamericano: difesa solida, compattezza e ripartenze letali. In campo neutro a Lens, i marocchini avranno dalla loro il calore del pubblico, ma attenzione alla solidità della Albirroja, che non perde da due gare e non ha subito gol contro la Grecia. Entrambe le squadre stanno affinando i meccanismi difensivi in vista del Mondiale. Ci aspettiamo una gara equilibrata, con poche occasioni nitide e un Marocco che cercherà di gestire il possesso contro un Paraguay pronto a chiudersi e ripartire. Il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Marocco-Paraguay

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Ounahi, El Khannouss, El Aynaoui; Brahim Diaz, El Kaabi, Ezzalzouli.

PARAGUAY (4-3-3): Olveira; Benitez, Gustavo Gomez, Alderete, Junior Alonso; Bobadilla, Romero, Diego Gomez; Enciso, Sanabria, Almiron.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1