Pronostico Inghilterra-Giappone: Tuchel vuole la vittoria

Inghilterra-Giappone è un’amichevole internazionale che si gioca martedì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Quella vista contro l’Uruguay a Wembley è stata una nazionale dai due volti. Molto abile nel primo tempo, in affanno nella ripresa. Tuchel, tecnico dell’Inghilterra, sa che deve lavorare tanto per riuscire a portare questa squadra a giocarsi qualcosa di importante. E per farlo nel migliore dei modi qualche match lo deve vincere.

Il pareggio arrivato su rigore calciato da Valverde nel recupero del match londinese ha lasciato l’amaro in bocca. E’ stata partita vera contro la nazionale di Bielsa che ha esultato come se si stesse giocando davvero qualcosa di importante. E Tuchel si è andato ad accomodare in panchina quasi spaesato. Le pressioni ci sono sul tecnico tedesco, e lo sappiamo tutti, ecco perché anche un giorno di riposo in più rispetto al Giappone potrebbe fare la differenza in questa amichevole.

Sotto l’aspetto tecnico – anche se mancherà Foden – le qualità non si possono mettere in discussione. Gli inglesi sono una spanna superiori. E anche l’ambiente ha bisogno di un’affermazione in questa amichevole per riuscire a guardare al futuro con un certo ottimismo, cosa che non si potrebbe dire adesso. Insomma, avete capito come la pensiamo.

Come vedere Inghilterra-Giappone in diretta tv e in streaming

Inghilterra-Giappone, è un’amichevole internazionale che si gioca martedì 31 marzo alle 20:45 Alcune amichevoli internazionali in questi giorni sono trasmesse da Sky Sport. Ma non tutte. Questo match, comunque, verrà trasmesso in diretta su canale Sky Sport Uno.

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Il pronostico

Crediamo che l’Inghilterra possa centrare una vittoria importante in questa amichevole contro in Giappone che comunque andrà al Mondiale e che quindi è un buon banco di prova. La vuole Tuchel, assolutamente, per cercare di lavorare senza pressione nei prossimi mesi. Match da almeno tre reti complessive.

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Le probabili formazioni di Inghilterra-Giappone

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Livramento, Tomori, Maguire, Spence; Henderson, Garner; Madueke, Palmer, Rashford; Solanke.

GIAPPONE (3-4-2-1): Z.Suzuki; Watanabe, J.Suzuki, Taniguchi; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; Kubo, Mitoma; Ueda.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1