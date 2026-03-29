Pronostico Austria-Corea del Sud: la prima volta è andata

Austria-Corea del Sud è un’amichevole internazionale che si gioca martedì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Quello tra Austria e Corea del Sud – si gioca a Vienna – sarà il primo incrocio tra queste due nazionali. Che si approcciano alla seconda amichevole di questa sosta con stati d’animo davvero differenti per via dei risultati che sono arrivati nel corso delle prime partite disputare.

L’Austria ha dimostrato ancora una volta di essere non solo una nazionale in salute, ma di essere, pure, una nazionale in crescita: il cinque a uno rifilato al Ghana non è un caso. Il finale è frutto di una serie di valori che partita dopo partita vengono fuori e mettono in evidenza il lavoro che questo Paese sta facendo e che continua a fare nel corso degli anni. Una situazione che permette, tra le altre cose, di guardare anche con un certo interesse al prossimo Mondiale. L’Austria potrebbe essere considerata una di quella outsider che possono dire la propria. Cosa che invece, purtroppo per loro, non succederà alla Corea del Sud, in netto declino rispetto ad alcuni anni fa quando aveva iniziato un progetto che per via della mancanza di qualità in questo momento sembra essersi fermato.

Le quattro sberle prese dalla Costa d’Avorio sono una dimostrazione. Appena si alza leggermente il livello i coreani si sciolgono e non riescono in nessun modo a reagire. Insomma, parliamo di un’amichevole che ci pare davvero indirizzata in questo caso e nella quale non sembrano esserci i margini che possa finire in maniera diversa.

Come vedere Austria-Corea del Sud in diretta tv e in streaming

Austria-Corea del Sud, è un’amichevole internazionale che si gioca martedì 31 marzo alle 20:45. Alcune amichevoli internazionali in questi giorni sono trasmesse da Sky Sport. Ma non tutte. Questo match, comunque, verrà trasmesso in diretta su canale Sky Sport Uno.

Comparazione quote

La vittoria dell’Austria è quotata 1.50 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.95 sugli stessi bookmaker.

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Il pronostico

Non ci aspettiamo una sorpresa. Ci aspettiamo solamente una vittoria dell’Austria contro una Corea del Sud che non riesce ad alzare il livello delle proprie prestazioni.

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Le probabili formazioni di Austria-Corea del Sud

AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager; Posch, Danso, Friedl, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Gregoritsch.

COREA DEL SUD (3-4-2-1): Jo; Cho, Kim, Kim; M. Kim, J. Kim, Park, Seol; Bae, Hwang; Oh.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0