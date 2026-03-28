Pronostico Scozia-Giappone: l’appuntamento è ancora rinviato

Scozia-Giappone è un’amichevole internazionale che si gioca sabato: dove vederla, probabili formazioni e pronostico
Scozia e Giappone sono due formazioni che saranno protagoniste anche al prossimo Mondiale. Due squadre che con qualità, soprattutto, hanno conquistato la qualificazione e che si candidano non come outsider, ma quasi.
Sono tre i precedenti nella storia, e mai la Scozia è riuscita a battere la nazionale nipponica – due pareggi e una sconfitta. Lo sappiamo, gli ospiti (si gioca appunto nel Regno Unito) sono sempre stati una nazionale ostica per tutti. E lo stanno confermando anche in queste uscite, con tre vittorie nelle ultime tre gare giocate, tra le quali una contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Vuoi o non vuoi, anche se i verdeoro erano comunque in formazione rimaneggiata, non vinci contro quella nazionale se non hai davvero qualcosa di importante dentro la tua rosa.
La Scozia non gioca dall’anno scorso, dalla clamorosa e bellissima affermazione contro la Danimarca che ha permesso di staccare il pass mondiale. E vuole sicuramente tenere alto il ritmo delle proprie prestazioni. Una squadra, quella di casa, che sa benissimo quello che può fare visti i giocatori importanti che ha in rosa. La domanda è: il momento della prima vittoria è arrivato? La risposta ve la diamo sotto nel nostro pronostico.
Come vedere Scozia-Giappone in diretta tv e in streaming
Scozia-Giappone, è un’amichevole internazionale che si gioca sabato 28 marzo alle 18:00. Alcune amichevoli internazionali in questi giorni sono trasmesse da Sky Sport. Ma non tutte. Questo match, comunque, verrà trasmesso in diretta su canale Sky Sport Uno.
Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.35 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.83 volte la posta.
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Il pronostico
Difficile per la Scozia riuscire a centrare la prima vittoria della propria storia contro il Giappone. Ci affidiamo invece ad una situazione che ci pare possa venire fuori con tranquillità, vale a dire la possibilità di vedere una partita da almeno un gol per squadra.
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Le probabili formazioni di Scozia-Giappone
SCOZIA (4-2-3-1): Gunn; Ralston, Souttar, Hanley, Robertson; Ferguson, Gilmour; McGinn, McTominay, Christie; Adams.
GIAPPONE (3-4-2-1): Z.Suzuki; Watanabe, J.Suzuki, Taniguchi; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; Kubo, Mitoma; Ueda.
POSSIBILE RISULTATO: 2-2
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