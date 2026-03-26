Pronostico Venezuela-Trinidad e Tobago: i precedenti parlano chiaro

Venezuela-Trinidad e Tobago è un match valido per le FIFA Series e si gioca venerdì alle 11:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Quello tra Venezuela e Trindidad e Tobago è un match valido per le FIFA Series, in soldoni delle amichevoli organizzate sottoforma di torneo con tanto di gironi e classifiche, che coinvolge ben 36 selezioni provenienti da tutte e sei le confederazioni. Una competizione pensata appositamente per quelle rappresentative che popolano i bassifondi del ranking. E che, normalmente, non avrebbero occasione di disputare partite competitive in questo determinato periodo della stagione calcistica. Le FIFA Series si giocano in 8 paesi sparsi su tutti e 5 i continenti: Venezuela-Trinidad, ad esempio, va in scena a Tashkent, capitale dell’Uzbekistan.

La Vinotinto non è stata capace di qualificarsi ai Mondiali che dal prossimo giugno prenderanno il via in Nordamerica, mancando per l’ennesima volta la qualificazione alla rassegna iridata. Il Venezuela è arrivato ottavo nel girone eliminatorio, a soli due punti dalla Bolivia che ha invece staccato al fotofinish il pass per gli spareggi interzona.

Le tre sconfitte consecutive rimediate negli ultimi tre turni contro Uruguay, Argentina e Colombia hanno affossato definitivamente la selezione sudamericana, che nel 2026 non ha ancora giocato gare ufficiali. L’ultima uscita degli uomini di Oswaldo Vizcarrondo risale a novembre, quando si arresero 2-0 al Canada. Qualche giorno prima invece avevano avuto la meglio 1-0 sull’Australia.

Neppure la selezione di Trinidad e Tobago prenderà parte al Mondiale: l’avventura dei Soca Warriors – la cui unica partecipazione al campionato del mondo resta quella, storica, del 2006 – si è conclusa al terzo turno delle qualificazioni Concacaf, dopo aver conquistato 7 punti su 18 disponibili ed aver chiuso il proprio girone al terzo posto. Nel 2026 Trinidad e Tobago ha giocato un solo match: lo scorso 15 marzo è stata travolta 3-0 dalla Bolivia.

Come vedere Venezuela-Trinidad e Tobago in diretta tv e in streaming

La sfida Venezuela-Trinidad e Tobago, in programma venerdì alle 11:00 allo stadio centrale Paxtakor di Tashkent, in Uzbekistan, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN e, gratuitamente, sul sito FIFA+. Per quanto riguarda quest’ultima modalità, basterà solo registrarsi per accedere al contenuto ed assistere al match.

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Il pronostico

Nonostante la delusione per il mancato approdo al Mondiale 2026, la Vinotinto resta tecnicamente superiore a Trinidad e Tobago. Il Venezuela ha pagato a caro prezzo un calendario finale terribile contro le big sudamericane, ma nelle sfide contro avversari di pari o minor grado ha spesso mostrato solidità.

Trinidad, reduce da un pesante 3-0 subito dalla Bolivia pochi giorni fa, fatica maledettamente a trovare la via del gol contro avversari di livello superiore e soffre il ritmo delle squadre Conmebol. Inoltre, i precedenti sono una sentenza: i Soca Warriors non hanno mai battuto il Venezuela in sei incontri. La caratura tecnica della Vinotinto dovrebbe permettere a Vizcarrondo di controllare il gioco senza subire grandi pericoli, approfittando delle lacune difensive dei caraibici già emerse contro la Bolivia. Immaginiamo un successo di misura o al massimo con due reti di scarto per Rondon e compagni.

Le probabili formazioni di Venezuela-Trinidad e Tobago

VENEZUELA (4-4-2): Contreras; Aramburu, Ferraresi, Quintero, Vivas; Segovia, Casseres, D. Martinez, Mendoza; Marques, Rondon.

TRINIDAD E TOBAGO (4-3-3): Smith; Powder, J. Garcia, Cardines, Payne; Rampersad, Muckette, Gill; James, L. Garcia, Telfer.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0