Pronostico Uzbekistan-Gabon: festa Cannavaro senza i tre big

Uzbekistan-Gabon è un match valido per le FIFA Series e si gioca venerdì alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’Uzbekistan è una delle 48 nazionali che tra due mesi e mezzo saranno protagoniste al Mondiale e per la selezione asiatica si tratta di una prima volta storica, un sogno inimmaginabile fino a qualche anno fa. Shomurodov e compagni sono stati sorteggiati nel gruppo K, insieme al Portogallo di Cristiano Ronaldo ed alla Colombia (la terza squadra uscirà fuori da uno dei tre playoff Uefa).

Senza dubbio sarà già una festa esserci per gli uomini guidati da Fabio Cannavaro, nominato commissario tecnico una volta ottenuta la qualificazione. Con il capitano dell’Italia campione del mondo al timone, l’Uzbekistan ha disputato solamente amichevoli, cinque per la precisione: vittorie con Kuwait, Egitto e Iran, un pareggio con la Cina e una sconfitta di misura con l’Uruguay. I presupposti per fare una figura dignitosa, insomma, sembrano esserci tutti.

Cannavaro e i suoi ora cercheranno di togliersi qualche soddisfazione anche nelle Fifa Series, torneo che il massimo organo del calcio mondiale ha ideato per fare in modo che quelle nazionali che si trovano nei bassifondi del ranking avessero l’opportunità di disputare dei match competitivi contro selezioni provenienti da altre confederazioni, allo scopo di favorire il processo di crescita.

L’Uzbekistan si ritriva nel girone insieme a Gabon, Venezuela e Trinidad e Tobago ed avrà il vantaggio di giocare le due sfide in casa propria, a Tashkent. L’esordio è con le Pantere, reduci da una Coppa d’Africa davvero disastrosa, conclusa con tre sconfitte su tre nella fase a gironi e costate l’eliminazione. Il fiasco in Marocco ha avuto come prima conseguenza l’esonero dell’ormai ex commissario tecnico Thierry Mouyouma, che non è ancora stato sostituito: nelle Fifa Series, tuttavia, il Gabon non potrà contare su tre big come Lemina, Bouanga e Aubameyang, con quest’ultimo che avrebbe declinato l’invito del selezionatore.

Come vedere Uzbekistan-Gabon in diretta tv e in streaming

La sfida tra Uzbekistan e Gabon, in programma venerdì alle 15:00 al Milliy Stadium di Tashkent, in Uzbekistan, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN e, gratuitamente, sul sito FIFA+. Per quanto riguarda quest’ultima modalità, basterà solo registrarsi per accedere al contenuto ed assistere al match.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Uzbekistan è quotata a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.78 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Sportbet.

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Il pronostico

I numeri interni degli uzbeki sono spaventosi: nel 2025 sono rimasti imbattuti in casa, vincendo 6 gare su 7. Il Gabon, d’altro canto, attraversa un momento di crisi profonda dopo la fallimentare spedizione in Coppa d’Africa: senza Aubameyang, Lemina e Bouanga, le Pantere perdono praticamente tutta la qualità offensiva e l’esperienza internazionale necessaria per sbancare Tashkent. Considerando l’ottimo feeling dell’Uzbekistan contro le selezioni africane (5 vittorie su 9 precedenti), il segno 1 appare l’esito più naturale.

Le probabili formazioni di Uzbekistan-Gabon

UZBEKISTAN (4-1-2-3): Nematov; Khusanov, Abdullaev, Alikulov, Alizhonov; Urunov; Shukurov, Nasrullaev; Ganiev, Shomurodov, Khamrobekov.

GABON (4-2-3-1): Bekale; Oyono, Moussounda, Onfia, Ekomie; N’Dong, Kanga; Babicka, Poko, Averlant; Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0