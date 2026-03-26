Pronostico Spagna-Serbia: l’ombra di un tabù infrangibile

Spagna-Serbia è un’amichevole e si gioca venerdì alle 21:00: notizie, statistiche, diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

La Spagna al posto di questa amichevole con la Serbia avrebbe dovuto disputare la cosiddetta Finalissima contro l’Argentina, partita secca in cui si affrontano, ogni quattro anni, i campioni d’Europa e quelli del Sudamerica. In origine il match doveva andare in scena in Qatar ma, a causa degli eventi bellici che in queste settimane stanno scuotendo il Medio Oriente, la Uefa è stata costretta ad individuare un’altra sede. L’accordo, però, alla fine non è stato trovato, con la federazione argentina che ha rifiutato l’ipotesi Madrid con una ripartizione di tifosi 50:50 ed altre soluzioni, sempre in nel continente europeo.

La Roja scenderà dunque in campo a Villarreal contro la selezione allenata da Veljko Paunovic, arruolato lo scorso novembre con la qualificazione alla rassegna iridata già di fatto compromessa.

Sì, la Serbia non parteciperà al prossimo Mondiale, essendo arrivata terza nel girone di qualificazione dietro all’inarrivabile Inghilterra e finanche all’Albania che, aggiudicandosi lo scontro diretto di ottobre, si è praticamente garantita un pass per gli spareggi.

Paunovic ha lasciato a casa Vlahovic per le due amichevoli con Spagna e Arabia Saudita. Il centravanti della Juve si è ripreso dopo il lungo infortunio ma ancora non dà garanzie. Ci sono invece gli altri big come Mitrovic, Jovic e Milinkovic-Savic, nonché il classe 2005 figlio d’arte Aleksandar Stankovic, che sta facendo molto bene al Club Brugge. Dall’altro lato, il selezionatore Luis de la Fuente deve fare a meno di Pubill e Nico Williams, infortunati. Non sono stati convocati invece per scelta tecnica Le Normand e Carvajal.

Come vedere Spagna-Serbia in diretta tv e in streaming

Spagna-Serbia, in programma venerdì alle 21:00 all’Estadio de la Ceramica di Villarreal, in Spagna, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

La Serbia storicamente fatica a segnare alla Spagna e non l’ha mai battuta. Senza Vlahovic e contro una Roja che vuole onorare il pubblico di casa dopo il “pasticcio” della Finalissima, prevediamo un dominio totale dei padroni di casa. Ripetere il netto successo dell’ultima Nations League (3-0) è ampiamente alla portata di una Spagna che, anche con qualche rotazione, resta di un altro pianeta rispetto a questa Serbia in ricostruzione. Prevediamo almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Spagna-Serbia

SPAGNA (4-3-3): Joan García; Pedro Porro, Mosquera, Cubarsí, Cucurella; Pedri, Rodri, Carlos Soler; Yamal, Oyarzabal, Dani Olmo.

SERBIA (4-2-3-1): Rajkovic; Erakovic, Pavlovic, Milenkovic, Kostic; Grujic, Lukic; Radonjic, Samardzic, Zivkovic; Jovic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1