Pronostico Marocco-Ecuador: il GOL è certo

Marocco-Ecuador è un’amichevole internazionale in preparazione al prossimo Mondiale: probabili formazioni e pronostico

Sì, vero che al momento il Marocco è campione d’Africa dopo la sentenza arrivata la scorsa settimana per via di quello che il Senegal ha fatto durante la finale abbandonando il campo e rientrando dopo, ma non sappiamo quanto questa nazionale senta sua questa vittoria. Crediamo poco.

La prima volta che il Marocco gioca – a campo neutro – dopo aver perso appunto in casa, davanti al pubblico amico, la massima competizione continentale. Una ferita che vuoi o non vuoi è aperta e rimarrà aperta anche se il ricorso fatto dal Senegal dovesse essere respinto. L’occasione questa, soprattutto per Brahim Diaz, di dimenticare quel calcio di rigore tirato in maniera oscena e che avrebbe potuto dare un finale diverso. Si tratta, inoltre, della prima gara del nuovo commissario tecnico Ouahbi, che allenava l’Under 20, e che a Madrid, al Metropolitano, vorrebbe iniziare nel migliore dei modi questa sua nuova avventura.

Dall’altro lato c’è un Ecuador che ha chiuso al secondo posto il girone sudamericano di qualificazione al Mondiale e che si candida ad essere una delle squadre outsider della manifestazione estiva. Diciamo che il momento è ottimo e pensare di fare risultato ci sta, eccome. Ecco perché ci aspettiamo, sicuramente, una squadra aggressiva, una di quelle in grado di poter almeno segnare una rete.

Come vedere Marocco-Ecuador in diretta tv e in streaming

Marocco-Ecuador, è un’amichevole internazionale che si gioca venerdì alle 21:15. Il match in questione in Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming, nessuno ha acquisito i diritti per queste partite che sono di preparazione alla prossima Coppa del Mondo.

Comparazione quote

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Il pronostico

Ci aspettiamo una gara, per quello che in generale è comunque il momento delle due formazioni, da almeno un gol per squadra. Anche il pareggio ci sembra possa essere il risultato con le maggiori probabilità di venire fuori.

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Le probabili formazioni di Marocco-Ecuador

MAROCCO(4-3-3): Y. Bounou; Hakimi, Riad, Diop, Mazraoui; El Khannouss, El Aynaoui, Saibari; B. Diaz, El Kaabi, Ezzalzouli. .

ECUADOR(4-4-1-1): Galindez; Hurtado, Ordonez, Pacho, Hincapie; Preciado, M. Caicedo, Vite, Angulo; Plata; Valencia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1