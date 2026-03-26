Pronostico Inghilterra-Uruguay: ultime occasioni per convincere Tuchel

Inghilterra-Uruguay è un’amichevole e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

L’Inghilterra conosce già i nomi delle sue quattro avversarie nella fase a gironi del Mondiale nordamericano. Nel gruppo L, insieme alla nazionale dei Tre Leoni, sono state sorteggiate Croazia, Ghana e Panama: esordio contro Modric e compagni, subito uno scontro diretto per il primo posto.

La rassegna iridata che prenderà il via il prossimo giugno rappresenta l’ennesima occasione, per gli inglesi, per tornare a vincere un trofeo che manca ormai dal lontano 1966: ci sono andati vicini negli ultimi due Europei, ma in entrambi i casi si sono dovuti accontentare della “medaglia d’argento”, sconfitti in finale nel 2021 dall’Italia e nel 2024 dalla Spagna. Per evitare di sprecare quella che viene considerata una vera e propria “generazione d’oro”, la federazione ha optato per un ct non autoctono, il tedesco Thomas Tuchel, ex allenatore di PSG, Chelsea e Bayern Monaco.

Con lui alla guida, l’Inghilterra ha dominato il girone di qualificazione, vincendo tutte e otto le partite con 22 gol segnati e neppure uno subito. Tuchel continuerà con gli esperimenti nelle prossime due amichevoli con Uruguay e Giappone: per chi ambisce alla convocazione è un’opportunità unica. Non a caso il commissario tecnico ha chiamato ben 35 giocatori per questi due test, anche se ben 11 di loro (Henderson, Burn, Guéhi, Konsa, O’Reilly, Anderson, Rice, Rogers, Gordon, Kane e Saka) saranno a disposizione solo nell’amichevole con i nipponici, avendo accumulato molte più partite nelle gambe da quando è iniziata la stagione. Sarà quindi una Inghilterra sperimentale quella che affronterà la Celeste a Wembley.

Bielsa senza Nandez, Bentancur e Torreira

L’Uruguay del “Loco” Bielsa al Mondiale se la vedrà con la favoritissima Spagna in un gruppo in cui ci figurano pure Capo Verde e Arabia Saudita. La selezione sudamericana non ha avuto grossi problemi a staccare il pass per il Mondiale, essendo arrivata quarta nel girone eliminatorio con un bottino di 7 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte.

Da allora la Celesta ha disputato 4 amichevoli: due vittorie con Repubblica Dominicana e Uzbekistan, un pareggio con il Messico (0-0) e una disastrosa sconfitta contro gli USA per 5-1. Bielsa ha lasciato a casa Nandez e Bentancur (assente pure l’ex Fiorentina Torreira, oggi al Galatasaray) a causa di problemi fisici ma potrà contare su un Valverde in versione deluxe, strepitoso nelle ultime uscite con il Real Madrid.

Come vedere Inghilterra-Uruguay in diretta tv e in streaming

Inghilterra-Uruguay è in programma venerdì alle 20:45 al Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

L’Inghilterra di Tuchel nelle qualificazioni ha dimostrato di essere una macchina difensiva perfetta, ma l’assenza in contemporanea di big come Kane, Saka e Rice toglie i pilastri portanti del sistema di gioco.

Sarà l’occasione per le seconde linee di mettersi in mostra davanti al commissario tecnico. L’Uruguay, fedele ai dogmi di Bielsa, non verrà a Londra per difendersi: con un Valverde in stato di grazia e la solita garra, la Celeste proverà a sporcare il record di clean sheet degli inglesi. Sarà una partita intensa, con ritmi da gara ufficiale nonostante il carattere amichevole. Senza i titolarissimi in difesa e a centrocampo, l’Inghilterra potrebbe concedere qualcosa alla verticalità frenetica dell’Uruguay. Allo stesso tempo, il talento dei leoni inglesi riamne superiore alla media e difficilmente resteranno a secco in casa. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Uruguay

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Livramento, Stones, Maguire, Hall; Wharton, Mainoo; Bowen, Palmer, Rashford; Calvert-Lewin.

URUGUAY (4-3-3): Rochet; Varela, Caceres, Gimenez, Vina; Valverde, de la Cruz, de Arrascaeta; Pellistri, Darwin Nunez, Brian Rodriguez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1