Pronostico Ucraina-Svezia: l’incognita Potter rimescola le carte

Ucraina-Svezia è una semifinale dei playoff Uefa di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

L’Ucraina aveva obiettivamente poche speranze di arrivare prima nel girone della Francia, dominato come da pronostico dai Bleus di Didier Deschamps. La selezione di Serhyi Rebrov in ogni caso non ha avuto problemi a chiudere seconda davanti a Islanda e Azerbaigian. A dare un po’ di filo da torcere a Matviyenko e compagni sono stati gli scandinavi, che hanno alzato bandiera bianca nell’ultima giornata con la sconfitta per 2-0 sul neutro di Varsavia (l’Ucraina, come è ben noto, gioca le gare interne in un altro paese per i ben noti motivi geopolitici).

Le uniche due sconfitte dei gialloblù sono arrivate contro i transalpini: 0-2 all’andata e 4-0 al ritorno, due partite senza storia. Per il resto, due vittorie contro l’Islanda, una con l’Azerbaigian ed un sorprendente pareggio in quel di Baku, che ha rallentato la corsa di Rebrov e dei suoi uomini.

L’Ucraina giocherà la semifinale playoff a Valencia, in Spagna, nello stadio del Levante: per guadagnarsi un posto in finale contro una tra Polonia e Albania, dovrà liquidare la pratica Svezia, rappresentativa che rischia di rimanere fuori dalla rassegna iridata per la terza volta di fila dopo aver raggiunto i quarti di finale a Russia 2028.

Gli scandinavi sono agli spareggi grazie all’astruso meccanismo della Nations League: avendo vinto il girone di Lega C avranno la possibilità di giocare i playoff nonostante una campagna di qualificazione a dir poco disastrosa, conclusa all’ultimo posto con soli 2 punti in un girone con Svizzera, Kosovo e Slovenia. Nelle ultime due gare del girone l’ex tecnico di Brighton e Chelsea Graham Potter ha preso il posto dell’esonerato Jon Dahl Tomasson.

Una sconfitta (4-1 in Svizzera) e un pareggio con la Slovenia (1-1) è il bottino della Svezia da quando c’è l’allenatore inglese. Potter nello spareggio di Valencia non potrà contare su diversi giocatori, dallo juventino Holm al centravanti del Liverpool Isak, passando per Sema, Krafth e Nanasi. In attacco ad affiancare Gyokeres toccherà al talentino del Barcellona Bardghji. Non mancano gli assenti neppure sulla sponda ucraina: niente da fare per Lunin, capitan Matviyenko, Karavayev e Zinchenko.

Come vedere Ucraina-Svezia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Ucraina e Svezia è in programma giovedì alle 20:45 allo stadio Ciudad de Valencia di Valencia, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Playoff Mondiali. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

L’Ucraina arriva a questo appuntamento con certezze tattiche consolidate, nonostante le pesanti assenze in difesa e tra i pali (out Lunin, Matviyenko e Zinchenko). Rebrov ha dimostrato di saper gestire le gare da dentro o fuori anche lontano da casa, come confermato dal cammino quasi perfetto nel girone.

La Svezia è un’incognita totale: il passaggio da Tomasson a Potter non ha ancora dato i frutti sperati e l’assenza di un trascinatore come Isak è un colpo durissimo. Gli scandinavi si affideranno alla potenza di Gyokeres e al genio del giovane Bardghji, ma la fragilità difensiva mostrata nelle ultime uscite (4 gol presi in Svizzera e neanche un clean sheet nelle qualificazioni) preoccupa non poco. L’Ucraina ha una struttura di squadra superiore in questo momento. La Svezia di Potter è ancora in fase di costruzione e potrebbe soffrire l’organizzazione ucraina, pur riuscendo magari a pungere con le sue individualità. È probabile che la gara sia combattuta, ma la compattezza degli ucraini dovrebbe essere determinante nell’arco dei 90 minuti.

Le probabili formazioni di Ucraina-Svezia

UCRAINA (4-3-3): Trubin; Konoplia, Zabarnyi, Svatok, Mykolenko; Kaliuzhnyi, Shaparenko, Malinovskyi; Tsygankov, Vanat, Yaremchuk.

SVEZIA (4-4-2): Nordfeldt; Svensson, Hien, Lindelof, Gudmundsson; Swedberg, Ayari, Karlstrom, Elanga; Gyokeres, Bardghji.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1