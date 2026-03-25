Pronostico Slovacchia-Kosovo: la coppia da 26 gol mette paura a Calzona

Slovacchia-Kosovo è una semifinale dei playoff Uefa di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Semifinale secca (eventualmente supplementari e poi rigori in caso di parità) anche a Bratislava: solo una tra la Slovacchia padrona di casa ed il Kosovo avanzerà fino alla finale playoff del percorso C, dove poi se la vedrà con una tra Turchia e Romania. Lobotka e compagni durante le qualificazioni hanno a lungo accarezzato il sogno di andare al Mondiale senza passare dagli spareggi e condannare al secondo posto niente meno che la blasonata Germania, battuta 2-0 nella prima giornata. La selezione guidata dall’ex allenatore del Napoli Francesco Calzona, tuttavia, non ha saputo mantenere quel prezioso vantaggio.

Sanguinosa la sconfitta in Irlanda del Nord, che ha favorito il sorpasso dei tedeschi. Infine il 6-0 nell’ultimo turno alla Red Bull Arena di Lipsia, dove è chiaramente emersa la differenza di valori tra le due nazionali. Per tornare al Mondiale per la prima volta dal 2010 (unica partecipazione proprio quella in Sudafrica), la Slovacchia dovrà adesso superare degli ostacoli piuttosto insidiosi, a cominciare dagli orgogliosi kosovari. I balcanici nella loro breve storia non hanno mai preso parte ad una rassegna iridata ma ad ogni modo non posso essere presi sotto gamba perché sono una selezione in crescita.

Kosovo trascinato dal tandem Asllani-Muriqi

Lo si è intuito chiaramente nel girone di qualificazione, in cui gli uomini di Franco Foda hanno minacciato fino alla fine il primo posto della Svizzera, chiudendo davanti a Slovenia e Svezia, battute entrambe.

Il Kosovo ha incassato una sola sconfitta nelle ultime undici partite tra amichevoli e match ufficiali, arrendendosi proprio agli elvetici. Foda può contare su una coppia di attaccanti che tra Liga e Bundesliga ha messo insieme la bellezza di 26 gol: parliamo dell’ex laziale Muriqi, a quota 18 reti con il Maiorca nel massimo campionato spagnolo, e del talento Asllani, che si sta mettendo in mostra con l’Hoffenheim (8 gol e 5 assist). Tra i giocatori più offensivi segnaliamo pure la presenza di Vojvoda e Zhegrova, attualmente protagonisti in Serie A con Como e Juventus. Il perno della Slovacchia invece è sempre il “napoletano” Lobotka, affiancato in mezzo da Duda – anche lui vecchia conoscenza del nostro campionato – e Rigo.

Come vedere Slovacchia-Kosovo in diretta tv e in streaming

La sfida Slovacchia-Kosovo è in programma giovedì alle 20:45 al Tehelne Pole Stadion di Bratislava, in Slovacchia. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Playoff Mondiali. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Sulla carta la Slovacchia è favorita, forte del fattore campo (imbattuta in casa nelle qualificazioni) e della regia illuminata di Lobotka. Tuttavia, il Kosovo è probabilmente il peggior cliente possibile in una gara secca: gli uomini di Foda sono reduci da una striscia impressionante (una sola sconfitta in 11 gare) e vantano un attacco ispiratissimo. La coppia Muriqi-Asllani (26 gol stagionali in due) e l’estro di Zhegrova possono mandare in tilt la difesa di Calzona, apparsa vulnerabile nel finale del girone. Il Kosovo fuori casa vola: i 6 punti raccolti in trasferta nel girone sono un monito per i padroni di casa. La Slovacchia in casa spinge molto, ma la potenza di fuoco kosovara è difficile da arginare per 90 minuti. Entrambe le squadre hanno le qualità per segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Slovacchia-Kosovo

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko; Rigo, Lobotka, Duda; Duris, Sauer, Strelec.

KOSOVO (3-5-2): Muric; Dellova, Rrahmani, Aliti, Gallapeni; Vojvoda, Hodza, Rexhbecaj, Musliga; Asllani, Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1