Pronostico Nuova Caledonia-Giamaica: il sogno si chiude subito

Nuova Caledonia-Giamaica è una partita valida per le prossime qualificazioni Mondiali: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Gara secca a campo neutro, si gioca in Messico. Chi vince va in finale dove affronterà il Congo. Quella della nuova Caledonia è una favola vera e propria, la Giamaica, invece, al Mondiale ci è già stata, e sogna di tornarci.

L’avvicinamento della squadra di “casa” non è stato dei migliori. Dopo un lunghissimo viaggio in aereo nessuno si è presentato all’aeroporto a prendere i giocatori che non avevano nemmeno il materiale tecnico di rappresentanza: una situazione che a questi livelli non fa pensare cose positive. L’organizzazione, diciamolo chiaramente, è alla base di qualsiasi riuscita. Sarà il primo incrocio assoluto tra queste due formazioni, ovviamente, la Nuova Caledonia non ha mai raggiunto vette così alte. C’è un dato, difensivo, che crediamo possa fare la differenza in questo match così importante. Le partite della Giamaica, almeno le ultime sette, hanno avuto meno di tre reti complessive, merito della difesa giallo-verde-nera, che fa della fisicità il proprio punto di forza. Una squadra che dietro ci mette tutto quello che ha e che riesce molto spesso a non prendere nessun gol. La Nuova Caledonia, invece, concede moltissimo: sempre nelle ultime sette partite si sono registrati almeno tre gol. E dovrebbe essere così anche nel match che darà sicuramente la finale alla Giamaica. Ad esultare, ovviamente, saranno gli “ospiti”.

Come vedere Nuova Caledonia-Giamaica in diretta tv e in streaming

Nuova Caledonia-Giamaica, valida per la semifinale dei playoff dei Mondiali, è in programma giovedì 26 marzo alle 4. Il match in questione sarà possibile seguirlo su FIFATV+, il canale ufficiale della FIFA. Basterà registrarsi per poter guardare il match. Al momento non vengono segnalati costi per seguire questo importante appuntamento.

Comparazione quote

La vittoria della Giamaica è quotata 1.02 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece, ha un valore di 1.35 sugli stessi bookmaker.

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Il pronostico

Il passaggio del turno, per la finale Mondiale, non è in discussione. La favola della Nuova Caledonia è destinata a finire nella notte tra mercoledì e giovedì, senza nessuna possibilità che il match possa regalare sorprese. Sfida indirizzata, e anche da almeno tre reti complessive: tutte da un lato.

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Le probabili formazioni di Nuova Caledonia-Giamaica

NUOVA CALEDONIA (4-3-3): Nykeine; Iwa, Mathelon, Simane, Jeno; Athale, Bako, Kenon; Lolohea, Katrawa, Waia.

GIAMAICA (4-2-3-1): Blake; Lembikisa, King, Pinnock, Leigh; Fray, Hayden; Gray, De Cordova-Reid, Cephas; Nicholson.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3