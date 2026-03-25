Pronostico Austria-Ghana: la quota è da sballo

Austria-Ghana è un’amichevole internazionale in preparazione al prossimo Mondiale: probabili formazioni e pronostico

Un solo precedente, di 19 anni fa, ed è sempre un’amichevole. In quel caso è finita in pareggio tra Austria e Ghana (1-1), e crediamo che almeno una di quelle situazione si potrebbe rivedere pure nel tardo pomeriggio di venerdì.

Entrambe si preparano al prossimo Mondiale. Entrambe hanno staccato il pass quindi non hanno pensieri, come noi italiani ad esempio. Ma questi match amichevoli sono molto importanti per fare i primi esperimenti, per capire come presentarsi a quell’appuntamento che ogni quattro anno catalizza gli occhi del mondo. Il Ghana nelle ultime due uscite amichevoli ha fatto male, perdendo – senza segnare – contro Corea del Sud e Giappone. Mentre l’Austria ha strappato il pass solamente all’ultima giornata, grazie al pareggio interno contro la Bosnia che ha permesso di festeggiare. I problemi di questa nazionale, adesso, sono soprattutto difensivi: nelle ultime dieci partite giocate, in sei occasioni, è stata subita una rete. E non parliamo di squadroni, parliamo soprattutto di formazioni che erano molto al di sotto del livello austriaco.

Insomma, si deve registrare in qualche modo il pacchetto arretrato. In casa ghanese, invece, nonostante come detto nelle ultime due partite giocate non siano arrivate delle reti, l’attacco gira comunque, tant’è che la qualificazione al Mondiale è arrivata come squadra che in quel girone ha segnato più di tutte (23 gol in dieci partite) e subito meno (6). Insomma, anche se un po’ di delusione c’è stata, almeno in questo match almeno una rete, gli africani, la dovrebbero trovare

Come vedere Austria-Ghana in diretta tv e in streaming

Austria-Ghana, è un’amichevole internazionale che si gioca venerdì alle 18. Il match in questione in Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming, nessuno ha acquisito i diritti per queste partite che sono di preparazione alla prossima Coppa del Mondo.

Comparazione quote

La vittoria dell’Austria è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece, ha un valore di 1.97 sugli stessi bookmaker.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

La vittoria dell’Austria – che ci pare molto probabile – ha decisamente una buona quota, da prendere. Ma è ancora più bella, come detto prima, quella del GOL. Si toccano quasi le due volte la posta.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Austria-Ghana

AUSTRIA (4-2-3-1): Schalger; Laimer, Lienhart, Danso, Mwene; Grillitsh, Seiwald; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

GHANA (4-2-3-1): Asare; Seidu, Adjetey, Peprah, Mensah; Yirenkyi, Sibo; Bonsu, Owusu, Sulemana; Adu.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1