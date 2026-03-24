Pronostico Galles-Bosnia: fattore campo, ritmo e poche emozioni

Tutte le dritte riguardanti la sfida tra Galles e Bosnia: quote e statistiche croccanti, alcuni dati fanno riflettere

Al Cardiff City Stadium andrà in scena uno dei confronti più equilibrati dei play off per il Mondiale: uno contro l’altra, Galles e Bosnia si sfideranno giovedì 26 marzo alle 20.45 in un match che promette scintille.

Non si affrontano due squadre abituate a segnare con una certa continuità: ritmo, testa ed intensità la faranno da padroni. Piuttosto incerottata alla luce delle assenze di Davies e Mepham che costringeranno il CT Bellamy a ridisegnare il pacchetto difensivo, la compagine britannica brama la seconda qualificazione alle fasi finali della Coppa del Mondo eguagliando i fasti degli anni Cinquanta.

A Johnson saranno consegnate le chiavi di un attacco che vuole prolungare la striscia di risultati utili consecutivi che hanno infuso consapevolezza e forza dei propri mezzi ad un gruppo coriaceo. Il tutto senza trascurare il fattore pubblico, pronto a sospingere Ramsey e compagni ad un’altra impresa.

Dal canto suo una Bosnia esperta e aggrappata ai suoi senatori (Dzeko su tutti) vuole regalarsi una notte stellare. Solida e disciplinata tecnicamente, la squadra allenata da Barbarez sa il fatto suo avendo maturato la capacità di adattarsi all’avversario in maniera intelligente.

In tal senso è verosimile credere che gli ospiti possano provare ad addormentare la gara per spegnere l’entusiasmo iniziale del Galles, salvo poi provare a colpire nei momenti topici di un match che sarà sospeso sul filo sottile dell’equilibrio.

Come vedere Galles-Bosnia in diretta tv e in streaming

Il match tra Galles e Bosnia è in programma giovedì alle 20.45 (ora italiana). A trasmetterla sarà Sky: ragion per cui sarà possibile vedere la gara in streaming su Sky Go e Now Tv. Per chi volesse gustarsi la sfida del Cardiff City Stadium senza perdere d’occhio gli altri confronti che si disputeranno in contemporanea, infine, sarà disponibile l’opzione Diretta Gol.

Comparazione quote

La vittoria del Galles è bancata a quota 1,87 su Goldbet e Lottomatica. Il segno Under 2,5, invece, si trova a 1,65 sugli stessi bookmakers.

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Il pronostico

Il Galles parte leggermente favorito in un match nel quale non dovrebbero essere comunque segnati molti gol. Ogni dettaglio farà la differenza: i padroni di casa non dovrebbero perdere e la sfida potrebbe chiudersi con meno di quattro reti complessive.

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Le probabili formazioni di Galles-Bosnia

GALLES (4-2-3-1): Darlow, Neco Williams, Rodon, Mepham, Dasilva, Ethan Ampadu, Jordan James, Brennan Johnson, David Brooks, Daniel James, Mark Harris.

BOSNIA (4-2-3-1): Nikola Vasilj, Amar Dedic, Tarik Muharemovic, Nikola Katic, Nihad Mujakic, Benjamin Tahirovic, Ivan Sunjic, Esmir Bajraktarevic, Amar Memic, Kerim Alajbegovic, Edin Džeko.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1