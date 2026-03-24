Pronostico Bolivia-Suriname: senza alta quota rischiano grosso

Bolivia-Suriname è una semifinale degli spareggi interzona di qualificazione al Mondiale 2026 e si gioca giovedì alle 23:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il sogno di partecipare al Mondiale nordamericano è ancora vivo per Bolivia e Suriname, pronte ad affrontarsi nella gara secca della semifinale dello spareggio interzona che deciderà chi sfiderà in finale l’Iraq. Questi playoff andranno in scena tutti in Messico, tra Monterrey e Guadalajara: la selezione boliviana, che ha partecipato tre volte nella sua storia alla fase finale della rassegna iridata (l’ultima volta a USA ’94), non potrà dunque contare sull’arma più potente, e cioè il fatto di disputare i match casalinghi ad alta quota – spesso oltre i 3000 metri – sfruttando le fisiologiche difficoltà degli avversari di turno.

La Verde è arrivata settima nel girone eliminatorio sudamericano, collezionando 20 punti in 18 partite. Nelle amichevoli giocate tra lo scorso autunno e l’inverno appena trascorso, però, gli uomini di Oscar Villegas non hanno di certo incantato: ne hanno vinte solamente due su otto, contro le modeste Giordania e Trinidad e Tobago.

Per il resto, quasi solo sconfitte: con Messico, Perù, Giappone, Corea del Sud e Russia la Bolivia oltre a perdere non è neppure riuscita a fare gol. Basterà per interrompere la “favola” del Suriname, che in caso di qualificazione avrebbe l’onore di giocare il suo primo campionato del mondo? Guidata dall’olandese Henk Ten Cate, già allenatore dell’Ajax e del Panathinaikos, la selezione surinamese è composta quasi esclusivamente da giocatori nati in Europa e soprattutto nei Paesi Bassi, paese da cui il Suriname ha ottenuto l’indipendenza ormai dal 1975. Tanti indiscussi protagonisti della nazionale Oranje, da Gullit a Rijkaard passando per Davids, Seedorf e Kluivert (per citare i più famosi) hanno origini surinamesi.

Quanta Eredivisie nel Suriname

I Suriboys si sono classificati al secondo posto nel girone di qualificazione Concacaf, arrivando dietro a Panama ma al contempo davanti a Guatemale ed El Salvador, guadagnandosi la possibilità di staccare il pass per gli spareggi interzona. In questo percorso il Suriname ha incassato una sola sconfitta, nell’ultima giornata contro il Guatemala: ko indolore, dal momento che i guatemaltechi non sono riusciti ad effettuare il sorpasso in classifica.

Molti dei giocatori selezionati da Ten Cate, dicevamo, militano in club dell’Eredivisie. Ce n’è anche uno che gioca nella nostra Serie B, il “veneziano” Haps. Davanti occhio a Becker, che oggi veste la maglia del Mainz, in Bundesliga.

Come vedere Bolivia-Suriname in diretta tv e in streaming

La sfida tra Bolivia e Suriname, in programma giovedì alle 23:00 allo stadio BBVA di Monterrey, in Messico, sarà trasmessa in diretta streaming, gratuitamente, sul sito FIFA+: basterà solo registrarsi per accedere al contenuto ed assistere al match.

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Il pronostico

La Bolivia arriva a questo appuntamento orfana della sua arma letale: l’altitudine. Lontano dalle vette andine, la squadra di Villegas ha mostrato limiti tecnici e realizzativi preoccupanti, restando a secco di gol contro quasi tutte le avversarie di livello incontrate in amichevole.

Di contro, il Suriname è una nazionale in forte ascesa: il Dna è sostanzialmente quello dell’Eredivisie, con giocatori fisici e tecnici. Se la Bolivia non riuscirà a imporre un ritmo agonistico asfissiante, la qualità individuale dei ragazzi di Ten Cate potrebbe fare la differenza in campo neutro. Ci aspettiamo una gara contratta, tipica dello spareggio da dentro o fuori. Il Suriname ha dimostrato solidità nel percorso Concacaf e sembra avere qualche soluzione in più rispetto a una Bolivia che fatica maledettamente a segnare lontano da casa. La sfida potrebbe trascinarsi fino ai supplementari oppure essere decisa da un episodio. La maggiore abitudine dei giocatori surinamesi ai ritmi europei potrebbe essere il fattore decisivo. Il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Bolivia-Suriname

BOLIVIA (4-3-3): Viscarra; Macazaga, Haquin, Torrez, Vaca; Matheus, Cuellar, Villarroel; Melgar, Godoy, Nava.

SURINAME (4-2-3-1): Hahn; Anderson, Abena, Pinas, Haps; Boetius, Paal; Jubitana, Becker, Margaret; Chery.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1