Pronostico Salernitana-Altamura: terza di fila per Cosmi

Salernitana-Altamura è una partita della trentatreesima giornata di Serie C: dove vederla, formazioni e pronostico

La vittoria e il sorpasso sul Cosenza della scorsa settimana permette alla Salernitana di Serse Cosmi di guardare con molto interesse non solo alla parte finale di questa stagione, ma anche ai playoff che questa squadra farà alla fine della regular season.

Una vittoria di prestigio, su un campo complicato e in uno scontro diretto. Cosa che i campani non riuscivano a fare da molto tempo. Ci sono troppi di distacco rispetto al Catania che è al secondo posto in classifica, ma senza dubbio un poco gli occhi i granata lo buttano ai risultati dei siciliani che come sappiamo hanno pure cambiato allenatore, quindi sono in un momento un po’ così. La Salernitana ha una squadra importante per la C, ha pagato un inizio di stagione complicato ma sta cercando di rimettersi in sesto. L’Altamura ha ambizioni playoff, c’è da dirlo, adesso è distante solamente un posto dalle prime dieci posizioni di classifica che permettono di entrare nella post season, ma sicuramente non è un obiettivo principale. Ma più che altro, se gli ospiti volessero continuare a sognare, devono pensare al prossimo match. Questo è scritto.

Come vedere Salernitana-Altamura in diretta tv e in streaming

La sfida Salernitana-Altamura è in programma lunedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria della Salernitana è quotata 1.43 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 2.00 su Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Terza vittoria di fila per la squadra di Cosmi. La Salernitana, almeno per un’altra settimana, rimarrà al terzo posto in classifica. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Salernitana-Altamura SALERNITANA (4-3-2-1): Donnarumma; Cabianca, Berra, Matino, Villa; Gyabuaa, De Boer, Carriero; Achik, Molina; Lecano.

ALTAMURA (3-4-1-2): Alastra; Zazza, Poli, Siletti; Mongentale, Nazzaro, Dipinto, Falasca; Grande; Rosafio, Curcio. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi come questi vincenti di ieri su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI POSSIBILE RISULTATO: 2-0