Pronostico Oldham-Notts Country: il colpo esterno per la promozione

Oldham-Notts Country è valida per la ventiseiesima giornata di League Two: dove vederla, formazioni e pronostico

In questo recupero della giornata numero 26 della League Two saranno le motivazioni a fare la differenza. Il Notts Country, infatti, è quarto in classifica a solamente due lunghezze dal terzo posto. E quel posto vale la promozione diretta in League One. Per gli ospiti è un’occasione ghiotta, da prendere al volo. Senza rischiare davvero nulla.

Anche perché l’Oldham è una squadra che non ha nulla da chiedere. Salva da un pezzo, possibilità di andare a prendersi i playoff nonostante l’aritmetica non condanni del tutto ce ne sono pochissime. Non tanto per i punti di distacco che appunto ci sono rispetto alla prima posizione utile, ma tanto per le formazioni che ci sono in mezzo, troppe per pensare in qualche modo di rientrare e di poter dire la propria. Insomma, ci pare abbastanza chiaro che la vittoria ospite sia decisamente alla portata. Anche se rimane abbastanza complicata, c’è da dirlo soprattutto per gli otto risultati utili di fila che i padroni di casa hanno piazzato nel corso di queste giornate. Sì, è decisamente un filotto importante, che dimostra come siano tutti in forma. Ma l’Oldham non è una squadra costruita per vincerle tutte e prima o poi deve cadere.

Come vedere Oldham-Notts Country in diretta tv e streaming

La sfida Oldham-Notts Country, gara valida per la giornata numero 26 della League Two, è in programma martedì alle 20:45. In Italia i diritti della Serie B inglese non sono stati acquisiti da nessuna piattaforma, quindi la partita non si potrà seguire né in diretta tv e né in diretta streaming.

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Comparazione quote

La vittoria del Notts Country è quotata 2.70 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Crediamo nella vittoria esterna. Anche se rimane complicata. Di certo la gara regalerà almeno un gol per squadra e quindi potrebbe essere la quota sulla quale puntare decisamente. Match, insomma, anche da almeno tre reti complessive. Anche la doppia esterna, per i meno coraggiosi, si potrebbe prendere in considerazione.

Le probabili formazioni di Oldham-Notts Country

OLDHAM (4-4-2): Hudson; Leake, Daniels, Monthe, Robson; Drummond, Woods, Pett, Stevens; Fondop, Hammond.

NOTTS COUNTY (3-4-2-1): Belshaw; Macari, Ness, Bedeau; Tsaroulla, Palmer, Norwood, Jones; Grant, Jatta, Tangen.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2