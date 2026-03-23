Pronostico Moutet-Sinner: Jannik lo ha già fatto

Moutet-Sinner è valida per il terzo turno del Master 1000 di Miami: pronostico e dove vedere la partita

L’eliminazione di Alcaraz ha sicuramente dato ulteriore slancio a Sinner, che vuole vincere il secondo Masters 1000 di fila. A Miami, contro il bosniaco Dzumhur, il nostro azzurro non ha avuto nessun problema. Adesso sulla sua strada trova il numero 33 del mondo, Moutet.

Jannik lo conosce e lo ha già battuto a Parigi nel 2024. E poi c’è anche un’altra grande motivazione per il nostro tennista, quella di completare il Sunshine Double, cioè la vittoria nella stessa stagione dei due Master 1000 di inizio stagione dopo il successo a Indian Wells. Lo stato di forma di Jannik al momento è uno dei migliori: sta bene e lo ha fatto vedere nel torneo vinto qualche settimana fa quando non ha concesso nemmeno un set ai vari avversari, mentre Moutet non sembra essere proprio nel suo stato migliore. Non dovrebbero esserci chissà quali problemi per Jannik. Quindi la fiducia è abbastanza alta, e andiamo a vedere insieme, sotto, nel nostro pronostico, come potrebbe finire questo match.

Come vedere Moutet-Sinner in diretta tv e in streaming

Il match Moutet-Sinner, in programma alla mezzanotte tra lunedì e martedì e sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport, che trasmetterà tutti i match delle ATP Finals 2025. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. La partita in questione, inoltre, si potrà seguire anche sui canali Rai che la trasmetteranno in chiaro.

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Pronostico Moutet-Sinner

Sinner vincente senza perdere nemmeno un set. Quindi il 2-0 per il tennista numero 2 del mondo crediamo sia la soluzione migliore. Occhio anche alle palle break: Jannik ne potrebbe vincere almeno quattro nel corso del sfida e questa anche è una soluzione che deve essere presa in considerazione perché ha una quota abbastanza alta. Da tenere in assoluta considerazione.