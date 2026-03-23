Pronostico Monopoli-Benevento: la B a un passo

Monopoli-Benevento è una partita della trentatreesima giornata di Serie C: dove vederla, formazioni e pronostico

Dodici punti di distacco dalla seconda in classifica a sei giornate dal termine. Il Benevento ha le mani sulla Serie B ed è solo questione di tempo. E contro il Monopoli in trasferta il traguardo si potrebbe avvicinare.

La vittoria sul Catania di qualche settimana fa ha di fatto chiuso i conti su questo campionato. I campani hanno fatto una grandissima stagione e adesso aspettano solo la matematica. Una questione che ormai è chiusa, come detto. E sarà la squadra che seguirà il Vicenza, nel girone A, che ha già staccato la promozione diretta. Il Monopoli cercherà di vendere cara la pelle per blindare un posto nei playoff e almeno un gol in questa partita lo dovrebbe segnare. E, forse, potrebbe anche portare un risultato positivo perché vuoi o non vuoi, dentro la squadra ospite, un poco l’attenzione potrebbe calare. Ci aspettiamo un match vibrante, ricco di emozioni, però senza nessuna sorpresa. Sotto vi diciamo come questa partita potrebbe finire.

Come vedere Monopoli-Benevento in diretta tv e in streaming

La sfida Monopoli-Benevento è in programma lunedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote Il pareggio è quotato 3.05 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 2.05 su Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Un gol a testa – una quota di oltre due volte la posta – è assolutamente un pronostico che potrebbe venire fuori. La doppia ospite potrebbe essere la soluzione migliore. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Monopoli-Benevento MONOPOLI(3-5-2): Piana; Manzi, Piccinini, Angileri; Valenti, Fedel, Battocchio, Greco, Oyewale; Longo, Fall.

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Talia, Maita; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi come questi vincenti di ieri su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI POSSIBILE RISULTATO: 1-1