Pronostico Monopoli-Benevento: la B a un passo

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Monopoli-Benevento è una partita della trentatreesima giornata di Serie C: dove vederla, formazioni e pronostico 

Dodici punti di distacco dalla seconda in classifica a sei giornate dal termine. Il Benevento ha le mani sulla Serie B ed è solo questione di tempo. E contro il Monopoli in trasferta il traguardo si potrebbe avvicinare.

Pronostico Monopoli-Benevento
Pronostico Monopoli-Benevento: la B a un passo (Profilo Instagram Benevento) – Ilveggente.it

La vittoria sul Catania di qualche settimana fa ha di fatto chiuso i conti su questo campionato. I campani hanno fatto una grandissima stagione e adesso aspettano solo la matematica. Una questione che ormai è chiusa, come detto. E sarà la squadra che seguirà il Vicenza, nel girone A, che ha già staccato la promozione diretta. Il Monopoli cercherà di vendere cara la pelle per blindare un posto nei playoff e almeno un gol in questa partita lo dovrebbe segnare. E, forse, potrebbe anche portare un risultato positivo perché vuoi o non vuoi, dentro la squadra ospite, un poco l’attenzione potrebbe calare. Ci aspettiamo un match vibrante, ricco di emozioni, però senza nessuna sorpresa. Sotto vi diciamo come questa partita potrebbe finire.

Come vedere Monopoli-Benevento in diretta tv e in streaming

La sfida Monopoli-Benevento è in programma lunedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.05 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 2.05 su Lottomatica.

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Il pronostico

Un gol a testa – una quota di oltre due volte la posta – è assolutamente un pronostico che potrebbe venire fuori. La doppia ospite potrebbe essere la soluzione migliore.

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Le probabili formazioni di Monopoli-Benevento

MONOPOLI(3-5-2): Piana; Manzi, Piccinini, Angileri; Valenti, Fedel, Battocchio, Greco, Oyewale; Longo, Fall.
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Talia, Maita; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini.

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POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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