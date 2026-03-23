Pronostico Catania-Casarano: inizia con una vittoria il nuovo corso

Catania-Casarano è una partita della trentatreesima giornata di Serie C: dove vederla, formazioni e pronostico

Nonostante la vittoria della scorsa settimana sul campo dell’Altamura, la società del Catania ha deciso di cambiare allenatore: via Mimmo Toscano, secondo in classifica – dodici punti di distacco dal Benevento – panchina affidata a William Viali, che ha un compito non impossibile in questo debutto contro il Casarano al Massimimo.

Gli ospiti noni in classifica sognano un posto nei playoff e un risultato di prestigio, ovviamente. Ma le qualità sono quelle che sono e quelle dei siciliani sono totalmente diverse e spingono verso l’alto. Il Catania, inoltre, a confermare il fatto di essere una squadra che davanti al proprio pubblico si trasforma in bene, in stagione non ha mai perso tra le mura amiche. Qualche risultato più importante in trasferta – ed è sicuramente questa la pecca – avrebbe potuto regalare ai siciliani un campionato diverso, con la possibilità, ad oggi, di giocarsi qualcosa di unico e quindi la promozione diretta in Serie B. Così non sarà, però adesso l’obiettivo non è solo quelli di blindare in maniera definitiva il secondo posto – manca poco pure per l’aritmetica – ma soprattutto quello di prepararsi ai playoff. Questa partita non dovrebbe regalare nessun problema. E nessuno scossone.

Come vedere Catania-Casarano in diretta tv e in streaming

La sfida Catania-Casarano è in programma lunedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Catania è quotata 1.30 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 2.10 su Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Inizia bene il nuovo corso del Catania firmato da Viali. I siciliani batteranno il Casarano e blinderanno il secondo posto in classifica. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Catania-Casarano CATANIA (4-2-3-1): Dini; Casasola, Ierardi, Miceli, Donnarumma; Quaini, Di Tacchio; Lunetta, Jimenez, D’Ausilio; Caturano.

CASARANO (3-4-3): Bacchin; Gega, Bachini, Mercadante; Celiento, Logoluso, Maiello, Ferrara; Chiricò, Grandolfo, Cerbone. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi come questi vincenti di ieri su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI POSSIBILE RISULTATO: 3-1