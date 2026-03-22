Pronostico Roma-Lecce: un tabù lungo 18 partite

Roma-Lecce è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

In meno di una settimana la stagione della Roma di Gian Piero Gasperini si è maledettamente complicata. Prima la rimonta subita a Como (2-1), costata una dolorissima sconfitta nello scontro diretto per il quarto posto, poi quella con il Bologna (3-4) nell’ottavo di ritorno di Europa League, con i felsinei che si sono aggiudicati un equilibratissimo ed al contempo pazzo Euroderby grazie al gol decisivo di Cambiaghi nel secondo tempo supplementare. Due partite in cui è apparso evidente come i giallorossi nell’ultimo periodo abbiano perso certezze, in particolar modo a livello difensivo. Quella che fino a qualche mese fa era la miglior difesa del campionato italiano, ha incassato la bellezza di 12 reti nelle ultime cinque gare, tra Serie A ed Europa League.

Senza il “salvagente” della coppa – vincerla avrebbe significato qualificarsi alla Champions League al di là del piazzamento finale – la Roma ora deve dare il tutto per tutto nelle ultime nove giornate per rientrare in corsa per il quarto posto ed evitare di mancare per l’ennesima volta la qualificazione alla manifestazione nazionale più importante.

Lecce duro a morire contro le big

Quando Pellegrini e compagni scenderanno in campo all’Olimpico per affrontare il Lecce saranno già a conoscenza dei risultati delle sfide di Como e Juventus, che al momento precedono i capitolini rispettivamente di 3 e 2 punti. L’ex Eusebio Di Francesco proverà a sbarrargli la strada, acuendo il loro momento negativo: i salentini sono sempre fuori dalla zona rossa ma lunedì scorso sono stati scavalcati dalla Fiorentina e devono tenersi a debita distanza dalla Cremonese terzultima. Ciò che fa ben sperare sono le prestazioni dei giallorossi: le tre sconfitte rimediate nelle ultime 4 partite sono arrivate tutte contro avversari che popolano i piani alti (Inter, Como e Napoli) e da tutte queste il Lecce è comunque uscito a testa alta principalmente grazie ad un’organizzazione tattica certosina. Il problema principale di Di Francesco continua ad essere un attacco che segna troppo poco: con 21 reti segnate in 29 gare è il meno prolifico insieme a quello del Parma.

Nel Lecce Banda, dopo il malore avuto nel match con il Napoli che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, dovrebbe iniziare dal 1′. Sulla trequarti Helgason fa concorrenza a Gandelman, mentre in attacco Stulic è favorito su Cheddira. Dall’altro lato, Gasperini perde Wesley per squalifica ma allo stesso tempo ritrova N’Dicka. Sulla trequarti il giovane Venturino potrebbe essere preferito a Zaragoza.

Come vedere Roma-Lecce in diretta tv e in streaming

Roma-Lecce è in programma domenica alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Roma-Lecce anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

All’Olimpico l’aria è pesantissima: la Roma si gioca i resti di una stagione che sta prendendo i contorni del dramma sportivo. Fuori dall’Europa League per mano del Bologna e scivolata al sesto posto dopo il ko di Como, la Lupa ha smarrito la sua corazza difensiva (12 gol subiti nelle ultime 5). Di fronte, il Lecce dell’ex Di Francesco, maestro di organizzazione ma tormentato da un attacco anemico, che cerca punti salvezza approfittando del momento di sbandamento e soprattutto della stanchezza dei giallorossi, reduci da una battaglia ai supplementari.

I salentini sono un avversario scorbutico, ma i numeri contro le big sono impietosi: appena 4 punti in 15 sfide contro le squadre della parte sinistra della classifica. Inoltre, la tradizione sorride alla Roma, imbattuta in casa contro i salentini da quasi 40 anni (ben 18 partite di fila). La sensazione è che i capitolini vinceranno per orgoglio e necessità, ma difficilmente assisteremo a una goleada data la solidità tattica del Lecce e lo stress psicofisico post-supplementari della truppa di Gasperini. Da provare la combo 1+Under 3.5.

Le probabili formazioni di Roma-Lecce

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Venturino, Pellegrini; Malen.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1