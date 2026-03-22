Pronostico Marsiglia-Lille: sfatato il tabù quattro anni dopo

Marsiglia-Lille è una partita della ventisettesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Due squadre che lottano per un posto nella prossima Champions League. Due squadre che vivono momenti diversi perché il Marsiglia sembra aver trovato un poco di continuità dopo le due vittorie di fila. Mentre il Lille in settimana è stato eliminato dall’Europa League. E quindi anche questo impegno potrebbe sicuramente pesare sulle gambe della squadra ospite.

Un tabù, per il Marsiglia, questa partita. Da quattro anno a questa parte – tra campionato e anche qualche match di Coppa – i padroni di casa non riescono ad avere la meglio su questa squadra. L’occasione è sicuramente ghiotta per fare il colpaccio e allungare forse in maniera definitiva sul quinto posto che vale l’Europa League del prossimo anno. Potrebbe davvero essere il punto esclamativo su questa annata, uno di quelli che non solo lancerebbero in maniera definitiva il Marsiglia, ma che toglierebbero, pure, tutte le speranze al Lille di rimonta.

In casa il Marsiglia nell’ultimo periodo ha pure battuto il Lione che veniva da una serie impressionante di vittorie, segno netto di una squadra in ripresa e soprattutto che ha ritrovato quelle energie mentali e fisiche che possono aiutare a fare un importante finale di stagione. Insomma, tutto lascia presagire alla terza vittoria di fila per i padroni di casa.

Come vedere Marsiglia-Lille in diretta tv e in streaming

Marsiglia-Lille è in programma domenica alle 17:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Marsiglia è quotata 1.90 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.65 su Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Vittoria del Marsiglia, una quota altissima e sicuramente da prendere al volo. Il Lille non sta benissimo e inoltre viene dal doppio impegno europeo. Le fatiche si faranno sentire. Le probabili formazioni di Marsiglia-Lille MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Weah, Pavard, Egan-Riley, Medina; Hojbjerg, Kondogbia; Greenwood, Nwaneri, Paixao; Gouiri.

LILLE (4-2-3-1): Ozer; Meunier, Ngoy, Mandi, Verdonk; Mukau, Bentaleb; Correia, Bouaddi, Haraldsson; Fernandez-Pardo. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1