Pronostico Fiorentina-Inter, calci piazzati decisivi? Attenzione a questa statistica

Fiorentina-Inter è una partita valida per la trentesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’Inter capolista scenderà in campo per ultima nella giornata che precede la sosta per le nazionali, particolarmente importante per gli azzurri di Gennaro Gattuso, che si giocano il Mondiale nei playoff. La squadra di Cristian Chivu, dunque, dovrà fare i conti con la pressione, conoscendo già i risultati delle altre. Il Napoli, ad esempio, sta continuando a vincere ed il successo di venerdì scorso con il Cagliari gli ha permesso di portarsi a -6 dai nerazzurri.

Calhanoglu e compagni, insomma, non possono dormire sonni tranquilli, sebbene abbiano un discreto vantaggio sulle inseguitrici. Il problema è che nelle ultime settimane c’è stata una flessione evidente: oltre alla clamorosa eliminazione dalla Champions League con i norvegesi del Bodo/Glimt (doppia sconfita tra Norvegia e San Siro), l’Inter ha racimolato a malapena due punti tra il derby con il Milan (1-0) e la sfida con l’Atalanta (1-1), con la Dea capace sabato scorso di evitare la sconfitta al “Meazza” grazie ad un gol di Krstovic nel finale. Non sorprendono quindi i numerosi campanelli d’allarme che stanno suonando dalle parti di Appiano Gentile. Per scacciare la paura Chivu e i suoi vanno a caccia di una vittoria convincente a Firenze contro una Fiorentina che lunedì ha fatto un passo avanti decisivo verso la salvezza, prendendo a pallate la Cremonese (1-4) nello scontro diretto e volando a +4 sulla zona rossa.

La Viola giovedì scorso ha esultato anche in Conference League, sfruttando l’entusiasmo per il largo successo dello “Zini”: Rakow piegato nuovamente 2-1 come all’andata, sempre in rimonta.

Così facendo la squadra di Paolo Vanoli ha allungato a 3 la striscia di vittorie consecutive, guadagnandosi il pass per i quarti di finale contro un club di Premier League, il Crystal Palace. Per la salvezza, in ogni caso, non è ancora detta l’ultima: servono almeno 7-8 punti per raggiungere la cosiddetta quota della tranquillità. Vanoli chiederà gli straordinari a diversi giocatori: uno su tutti Parisi, un vero e proprio fattore nelle ultime uscite. Kean è già tornato in coppa e giocherà dal 1′, mentre a centrocampo si rivedranno Mandragora e Brescianini. Niente da fare invece per Solomon, che rientrerà dopo la sosta. Chivu, dall’altro lato, quasi certamente dovrà rinunciare a Bastoni in difesa per via di un problema alla gamba. Lautaro ancora out: davanti toccherà di nuovo alla coppia Esposito-Thuram. La regia verrà affidata all’ormai ristabilito Calhanoglu.

Come vedere Fiorentina-Inter in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Inter, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Sportbet. La vittoria dell’Inter è quotata invece a 1.62 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet.

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Il pronostico

L’Inter arriva a Firenze con il fiato corto e l’infermeria che non dà tregua (out Lautaro e Bastoni). Il dato chiave della sfida risiede però nelle palle preventive: i nerazzurri sono letali sui piazzati (21 gol segnati), mentre la Fiorentina è estremamente fragile in queste situazioni (17 subiti). Tuttavia, il “Franchi” è tornato a essere un fortino e il morale della Viola è alto dopo il passaggio del turno europeo ed il poker rifilato alla Cremonese. Sarà una battaglia di nervi: l’Inter per scacciare i fantasmi del sorpasso, la Fiorentina per chiudere definitivamente il discorso salvezza. Difficile, ad ogni modo, ipotizzare un altro passo falso della capolista. Il 2 si può abbinare al segno Gol: la Fiorentina in casa ha segnato con regolarità nelle ultime uscite e l’Inter, pur essendo solida, ha mostrato crepe psicologiche evidenti contro Atalanta e Bodo. Entrambe hanno le armi per colpire.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Kean, Gudmundsson.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2