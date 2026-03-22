Pronostico Corinthians-Flamengo: subito la rivincita

Corinthians-Flamengo è una partita dell’ottava giornata del Brasileirao e si gioca lunedì alle 00:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Flamengo ha subito l’occasione per prendersi una rivincita importante sul Corinthians che nel primo giorno dello scorso mese di febbraio lo ha buttato fuori dalla semifinale di Supercoppa. Una sconfitta pesante e scottante per i rossoneri che, però, dal quel momento in poi, hanno sempre vinto. Sono cinque le affermazioni di fila per la squadra che ha vinto tutto lo scorso anno. Quindi il momento di forma è ottimo, ed è assolutamente da tenere in considerazione in questo match.

Il Corinthians, lo sappiamo, è una di quelle squadre che fanno sempre bene, o quasi. Vuoi o non vuoi, anche per quella che è la storia che accompagna questo club, alla fine la stagione si chiude in maniera dignitosa. Ma rimane questo, appunto, il solito problema: dignitosa non vuole dire bella o che vengano raggiunti gli obiettivi che vengono prefissati. Ma vuole dire, come al solito, che si sarebbe potuto fare di più. Inoltre, a differenza del Flamengo che sorride da cinque settimane a questa parte, i padroni di casa nelle ultime cinque ne hanno perse due e pareggiate tre. Momento quindi tutt’altro che bello e semplice. Ed è un fattore questo che può indirizzare questa partita verso il Flamengo che, sottolineiamolo, ha una squadra molto importante, la rosa più forte di tutto il campionato brasiliano.

Come vedere Corinthians-Flamengo in diretta tv e in streaming La sfida valida per l’ottava giornata del Brasileirao Corinthians-Flamengo, in programma lunedì alle 00:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Flamengo è quotata 2.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.75 su Goldbet e Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Flamengo vincente, dentro un match da meno di tre reti complessive. I rossoneri, in forma, cominceranno la rincorsa verso i primi posti. Le probabili formazioni di Corinthians-Flamengo CORINTHIANS (4-2-3-1): Hugo Souza; Matheuzinho, Andre, Gustavo, Angileri; Raniele, Allan; Andre, Garro, Vitinho; Yuri Alberto.

FLAMENGO (42-3-1): Rossi; Varela, Leo Ortiz, Vitao, Alex Sandro; Lucas Paquetà, Jorginho; Carrascal, De Arrascaeta, Samuel Lino; Pedro. POSSIBILE RISULTATO: 0-1