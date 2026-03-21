Pronostico Atalanta-Verona: resettano tutto dopo la doppia batosta

Atalanta-Verona è una partita valida per la trentesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dieci gol incassati dal Bayern Monaco nel giro di una settimana, in un doppio confronto senza storia. Lapidarie le parole del tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino al termine della sfida di Monaco di Baviera, mercoledì scorso, terminata 4-1 per i tedeschi: “Sembra che giochino un altro sport”, è stato il suo commento.

Per la Dea una mazzata non indifferente: sì, il Bayern è indubbiamente una delle squadre più forti d’Europa che gioca un tipo di calcio paradisiaco e tutti erano coscienti del fatto che servisse un miracolo per approdare ai quarti di Champions League, ma due ko così netti (1-6 a Bergamo e 4-1 in Germania) possono incidere a livello psicologico. Palladino e i suoi, dunque, devono essere bravi a resettare tutto e tornare a concentrarsi su un campionato che può ancora regalare qualche soddisfazione, sebbene l’obiettivo numero uno rimanga la Coppa Italia (i nerazzurri ad aprile giocheranno la semifinale di ritorno con la Lazio). In Serie A l’Atalanta è sempre settima ma gli impegni europei delle ultime settimane l’hanno inevitabilmente distratta: sabato scorso è arrivato un ottimo punto a San Siro contro l’Inter capolista (1-1), eppure i tre punti mancano da un mese esatto (una sconfitta e due pareggi a marzo).

Verona, 4 ko nelle ultime 5

Per provare a rientrare in corsa per l’Europa che conta e mettere pressione a chi sta davanti bisogna insomma ritrovare un minimo di continuità.

A cominciare dal match casalingo con il Verona: gli scaligeri, dopo che una settimana prima avevano riassaporato la gioia per i tre punti espugnando a sorpresa Bologna, nello scorso weekend sono immediatamente tornati sulla terra, arrendendosi 2-0 al Genoa davanti al proprio pubblico. Quarta sconfitta nelle ultime cinque per gli uomini di Paolo Sammarco, sprofondati nuovamente all’ultimo posto (a pari punti con il Pisa) e -9 dalla salvezza, sempre più un miraggio. Quattro gli assenti per l’allenatore gialloblù in vista della gara di Bergamo (Lovric, Bella-Kotchap, Bradaric e Serdar) ma l’unico dubbio è chi schierare sulla fascia destra tra Belghali e Oyegoke. Nell’Atalanta Ederson e De Ketelaere partiranno dal 1′. In attacco Krstovic sembra essere in vantaggio su Scamacca.

Come vedere Atalanta-Verona in diretta tv e in streaming

Atalanta-Verona, in programma domenica alle 15:00 alla New Balance Arena di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.86 su Sportbet. La vittoria dell’Atalanta è quotata invece a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet.

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Il pronostico

L’Atalanta deve scrollarsi di dosso le 10 reti incassate dal Bayern Monaco in Champions per rifugiarsi nel suo fortino: la New Balance Arena. I nerazzurri, da quando c’è Palladino in panchina, tra le mura amiche sono stati un vero e proprio rullo compressore (22 punti in 9 gare).

Di fronte, un Verona che galleggia tra la speranza del colpo esterno (come già fatto a Bologna) e l’incubo di una difesa che nel 2026 è la più perforata del campionato. I precedenti a Bergamo promettono spettacolo: 4 gol di media a partita nelle ultime cinque sfide. La voglia di riscatto dell’Atalanta si abbatterà su un Verona che concede troppo. Prevediamo una gara d’attacco dei padroni di casa per chiudere subito la pratica e dimenticare le due ripassate bavaresi.

Le probabili formazioni di Atalanta-Verona

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1