Pronostico Lione-Monaco: Fonseca se la gioca così

Lione-Monaco è una partita della ventisettesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
L’eliminazione contro il Celta Vigo in Europa League è stata l’ennesima serata brutta per il Lione. Nell’ultimo periodo ovviamente, visto che la truppa di Fonseca sta pagando sia sotto l’aspetto fisico sia sotto quello mentale le 13 vittorie di fila che hanno caratterizzato in maniera importante una parte dell’annata.
Adesso però la crisi è aperta e a Lione arriva un Monaco in tutt’altro stato di salute fisica e mentale. Dopo l’eliminazione dalla Champions, ma pure prima, i monegaschi hanno sempre vinto, almeno in campionato. Un solo pari, quello appunto a Parigi nella massima competizione europea. Diciamo che quella del pranzo di domenica potrebbe essere una partita decisiva. Sia nel caso che nell’altro. C’è da sottolineare che ai padroni di casa, in questo momento e contro una squadra così in forma, potrebbe pure bastare un pareggio. Permetterebbe di lasciare invariato il vantaggio di quattro punti che non è tantissimo ma che è sicuramente importante per rimanere dentro la qualificazione – anche se tramite i playoff – dentro la prossima massima competizione europea. Il Lione, quindi, con un allenatore così importante e così esperto, che sa benissimo quando è il momento di giocare un certo tipo di partite, in questo caso per non perdere, potrebbe dirci il finale.
Come vedere Lione-Monaco in diretta tv e in streaming
Lione-Monaco è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.50 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.55 su Lottomatica.
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Il pronostico
Sicuramente questa è una gara che potrebbe regalare un gol per squadra. E sicuramente regalerà un gol per squadra. Occhio al pareggio, per il Lione andrebbe benissimo visto il momento che sta vivendo.
Le probabili formazioni di Lione-Monaco
LIONE (4-2-3-1): Greif; Hateboer, Mata, Niakhate, Tagliafico; Tessmann, Tolisso; Endrick, Sulc, Abner Vinicius; Yaremchuk.
MONACO (3-4-2-1): Kohn; Kehrer, Zakaria, Faes; Teze, Camara, Bamba, Adingra; Akliouche, Golovin; Balogun.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1
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