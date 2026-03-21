Pronostico Juventus-Sassuolo: Spalletti ci riesce per la terza volta di fila

Juventus-Sassuolo è una partita valida per la trentesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Rispetto a quello delle dirette concorrenti per il quarto posto, Como e Roma, il calendario della Juventus è più in discesa – almeno sulla carta – da qui alla fine del torneo. I bianconeri hanno già superato i primi due ostacoli, Pisa e Udinese, senza subire gol: doppio clean sheet nelle sfide con i toscani, travolti 4-0 allo Stadium, ed in casa dei friulani, trafitti 1-0 sabato scorso da una rete di Boga, che si sta rivelando un acquisto alquanto azzeccato.

In questo modo Luciano Spalletti ha scavalcato la Roma al quinto posto ed è rimasto in scia al Como, attualmente la minaccia più credibile per la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo minimo da raggiungere a tutti i costi per evitare un fallimento fragoroso. I lariani hanno l’inerzia dalla loro parte e giocano senza pressione ma hanno un solo punto in più rispetto alla Signora.

Locatelli e compagni, dunque, hanno l’obbligo di continuare a vincere: allo Stadium, dove i bianconeri hanno vinto 5 delle ultime 7, è atteso il Sassuolo, squadra che ha già la salvezza in tasca e che è sostanzialmente privo di obiettivi concreti in questo campionato. Gli emiliani sono andati ben oltre le aspettative, essendo pur sempre una neopromossa, ed un minimo rilassamento è fisiologico. Gli uomini dell’ex Fabio Grosso in realtà vanno a fasi alterne: dopo averne vinte tre di fila con Udinese, Atalanta e Verona, hanno perso le ultime due, in entrambe le occasioni di misura, prima il 2-1 all’Olimpico contro la Lazio e poi lo 0-1 al Mapei Stadium nel derby con il Bologna.

Capitolo formazioni: Vlahovic è ormai recuperato ma partirà dalla panchina. Nel ruolo di prima punta uno tra David e Boga (ex del match). Spalletti ha qualche dubbio anche a centrocampo, con Thuram e Koopmeiners che si contendono una maglia. Dall’altro lato, Grosso non snaturerà il suo Sassuolo: davanti riecco il tridente composto da Berardi, Pinamonti e Laurienté.

Come vedere Juventus-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Juventus-Sassuolo è in programma sabato alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Juventus-Sassuolo anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1+No Gol” è quotata a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.07 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

La Juventus ha trovato una solidità difensiva insperata fino a qualche mese fa e le due vittorie di fila sono state “costruite” sul reparto arretrato. Il Sassuolo invece arriva allo Stadium con poche motivazioni concrete ma in ogni caso con la voglia di non sfigurare. I bianconeri in casa sono quasi infallibili (5 vittorie nelle ultime 7) e storicamente i neroverdi soffrono il clima di Torino, dove hanno vinto solo una volta nella loro storia. Prevediamo una vittoria autoritaria degli uomini di Spalletti che verosimilmente manterranno la porta inviolata per la terza volta consecutiva.

Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Ulisses Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0