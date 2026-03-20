Pronostico Genoa-Udinese, caccia alla terza di fila: non succede dal 2021

Genoa-Udinese è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La cosiddetta “terra di mezzo” dell’attuale Serie A è popolata da diverse squadre: tra queste ci sono pure Genoa e Udinese, separate da soli tre punti. Entrambe sono a un passo dall’obiettivo salvezza: i friulani, in realtà, non sono mai stati realmente coinvolti nella bagarre retrocessione; i liguri invece ne sono appena usciti grazie all’ottimo lavoro che sta portando avanti Daniele De Rossi. Dall’arrivo del tecnico romano, subentrato a Patrick Vieira lo scorso novembre, il Grifone ha messo il turbo: considerando i risultati a partire dall’undicesima giornata, quella dell’esordio dell’ex allenatore della Roma, il Genoa sarebbe addirittura ottavo, con il quarto attacco più prolifico della Serie A (30 gol).

Mentre in società si inizia a parlare di rinnovo del contratto, i rossoblù mettono nel mirino la terza vittoria di fila – non ci riescono dal 2021 – dopo quelle con Roma e Verona. A Marassi, nel 2026, il Genoa ha perso solo una volta, la sconfitta con il Napoli arrivata peraltro nei minuti di recupero. L’Udinese, al contrario, sembra avere qualche motivazione in meno rispetto ai liguri. Nelle ultime 6 i friulani hanno avuto la meglio soltanto sulla Fiorentina e dopo il roboante 3-0 rifilato ai viola hanno ottenuto un solo punto tra Atalanta (2-2) e Juventus (0-1). In trasferta i bianconeri stanno facendo ancora più fatica: tra Lecce, Bologna e Dea la squadra di Kosta Runjaic ha racimolato un punto. In caso di ko al “Ferraris” – stadio in cui non riesce a vincere dal 2019 – l’Udinese verrebbe raggiunta a quota 36 proprio dal Genoa.

Per quanto riguarda le formazioni, De Rossi ha riaccolto in gruppo Baldanzi, che contro l’Udinese andrà in panchina. Difficile, invece, vedere in campo Malinovskyi e Onana, entrambi malconci dopo la sfida con il Verona. Più affollata l’infermeria dei friulani: a Bertola, Zanoli e Zemura si è appena aggiunto anche Buksa.

Come vedere Genoa-Udinese in diretta tv e in streaming

Genoa-Udinese è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Ferraris” di Genova e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Genoa-Udinese anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Si incrociano due squadre che navigano in acque tranquille, ma con stati d’animo opposti. Il Genoa di De Rossi è una delle macchine più spettacolari del 2026: da quando l’ex Capitan Futuro è al timone, il Grifone viaggia quasi a ritmi da Europa con il quarto miglior attacco del campionato. Di fronte, un’Udinese solida ma forse un po’ troppo appagata, che fatica in trasferta e che a Marassi non vede i tre punti da 7 anni. La spinta dei di Marassi e l’entusiasmo per il probabile rinnovo di De Rossi dovrebbero bastare per evitare quantomeno la sconfitta contro una squadra, quella friulana, che sembra aver già staccato parzialmente la spina. Il numero dei gol complessivi, come negli ultimi quattro precedenti al “Ferraris”, sarà verosimilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Genoa-Udinese

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Masini, Frendrup, Messias, Sabelli; Vitinha, Colombo.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Mlacic, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo; Davis.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0