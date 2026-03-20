Pronostici Serie B 21 marzo ore 15:00: promozione diretta sempre più lontana

Serie B, neanche un attimo di respiro nel campionato cadetto. Il Palermo rischia di allontanarsi troppo dal secondo posto: a Padova i rosanero hanno un solo risultato.

Nel turno infrasettimanale le luci dei riflettori erano puntate principalmente sul Palermo, reduce da una brutta sconfitta nello scontro diretto con il Monza. In Brianza i rosanero avevano perso 3-0 ma era stato considerato un risultato troppo severo per quello che si era visto in campo. Proprio per questo motivo, ci si attendeva una forte reazione da parte della squadra di Pippo Inzaghi nel match casalingo con la Juve Stabia: le Vespe invece hanno tenuto testa ai siciliani nella sfida del “Barbera”, stadio da cui quest’anno soltanto in pochissimi sono stati capaci di portare via punti. Gli uomini di Ignazio Abate hanno costretto al pari il Palermo (2-2), che per la seconda gara consecutiva ha mancato l’appuntamento con la vittoria.

Inzaghi ha dunque fallito una ghiotta occasione per riavvicinarsi al secondo posto, dal momento che anche il Monza non è andato al di là di un o 0-0 con la derelitta Reggiana. Il Palermo adesso è quarto, a -4 dal Frosinone terzo e a -5 dai brianzoli: la promozione diretta si allontana sempre di più. Per evitare di farsi raggiungere pure dal Catanzaro, Pohjanpalo e compagni non possono più permettersi pause: i tre punti sono obbligatori contro un Padova in caduta libera, in settimana battuto per la terza volta di fila (3-1 in Laguna nel derby con il Venezia). I biancoscudati, che ora rischiano seriamente di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere – il margine sulla quintultima è di soli tre punti – stanno incassando troppi gol (11 nelle ultime 12 partite) e potrebbero andare in grande difficoltà contro il secondo miglior attacco della cadetteria.

Le previsioni sulle altre partite

Il maltempo martedì scorso ha impedito al Catanzaro di scendere in campo nello scontro playoff con il Modena. Adesso di fianco ai calabresi campeggia un asterisco: i calabresi, con una gara in meno, proveranno ad approfittare dei problemi del Cesena, travolto 3-0 a Mantova nel turno infrasettimanale. La prima di Ashley Cole, ex difensore di Chelsea e Arsenal che da qualche giorno è al timone del club romagnolo, si è rivelata un fiasco totale.

La difesa, in particolar modo, non è apparsa all’altezza. E contro un Catanzaro lanciatissimo, che non ha mai segnato meno di due gol nelle ultime otto giornate, potrebbe fare ancora più fatica.

In zona playoff, oltre a giallorossi e bianconeri, c’è pure la Juve Stabia. Le Vespe sembrano aver dimenticato come si vince (risale allo scorso febbraio l’ultima vittoria) ma vengono dall’ottimo pari di Palermo, in cui hanno lanciato segnali importanti. Il traballante Spezia è avvisato: i liguri non riescono a venire fuori dalla zona retrocessione, anche se la classifica corta regala ancora qualche speranza. Il problema della squadra di Roberto Donadoni è la scarsa continuità: martedì i tre punti sono sfuggiti per un soffio, con l’Empoli che al “Picco” ha trovato la rete del pareggio al minuto 96. Gli Aquilotti, insomma, non possono tirarsi indietro, neppure a Castellammare di Stabia. Almeno un gol dovrebbero segnarlo, dopo averne realizzato 5 nelle ultime tre gare giocate in trasferta.

Serie B: possibili vincenti

Catanzaro o pareggio (in Cesena-Catanzaro)

Palermo (in Padova-Palermo)

La partita da almeno due gol complessivi

Padova-Palermo

Serie B: le partite da almeno un gol per parte

Cesena-Catanzaro

Juve Stabia-Spezia

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Juve Stabia-Spezia è quotato a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.91 su Sportbet. La vittoria del Palermo è quotata invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.76 su Sportbet.

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