Pronostici Genoa-Udinese: marcatore e tiri in porta

Genoa-Udinese, i pronostici del match: le dritte in chiave player building, tutte le opzioni sul tavolo

Decisamente rivitalizzata dalle ultime due vittorie consecutive, il Genoa ospita l’Udinese tra le mura amiche per provare a mettere un altro mattone importante sul proprio cammino verso la salvezza.

Mai come in questa stagione, però, grazie ad un cammino decisamente altalenante ma comunque impattante i bianconeri hanno dimostrato di poter far risultato su qualsiasi campo. Visto lo stato di forma delle due squadre è lecito attendersi un match piuttosto vivace animato da non poche occasioni da ambo le parti.

Un giocatore da monitorare con grande attenzione in chiave marcatori è sicuramente Colombo. Pur restando a secco nelle ultime tre uscite ufficiali, il bomber di De Rossi si è comunque reso protagonista di prestazioni molto convincenti.

Con la difesa di Runjaic che potrebbe essere “attirata” da Vitinha, l’attaccante italiano ha la grande chance di portare a sette il suo bottino di gol stagionali. Ad ogni modo, molto variegato è anche il mosaico riguardante i possibili tiratori.

Uno specialista delle conclusioni dalla medio-lunga distanza, Malinovskyi rappresenta sotto questo punto di vista un’occasione da cogliere al bacio: autore di quasi un tiro e mezzo a partita, l’ucraino non dovrebbe riuscire a scaldare i guantoni di Okoye. Sull’altro versante, le candidature di Atta (un tiro in porta ogni due partite) e Davis sono decisamente invitanti.

Colombo marcatore plus; Malinovskyi, Atta e Davis Over 0,5 tiro in porta si trovano complessivamente a quota 10,51 su Goldbet.