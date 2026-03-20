Pronostici Bundesliga 21 marzo ore 15:30: riprende subito la marcia trionfale

Bundesliga, dopo il pareggio di Leverkusen e la goleada all’Atalanta nel ritorno degli ottavi di Champions League il Bayern Monaco vuole ricominciare a correre.

I passi falsi del Bayern Monaco in questa Bundesliga sono molto rari ma con gli impegni di Champions League che, vuoi o non vuoi, succhiano qualche energia, non bisogna stupirsi se la schiacciasassi di Vincent Kompany ogni tanto torni ad essere “umana”. Una settimana fa, dopo il 6-1 rifilato all’Atalanta nell’andata degli ottavi della coppa dale grandi orecchie, i bavaresi hanno impattato in casa del Bayer Leverkusen (1-1), risultato che ha permesso al Borussia Dortmund di rosicchiare due punti e ridurre a 9 lunghezze il divario che separa i gialloneri dalla capolista, lanciatissima verso l’ennesimo titolo.

Una partita, quella della BayArena, condizionata da ben 2 espulsioni: con Nicolas Jackson e Luis Diaz finiti anzitempo sotto la doccia, il Bayern, in inferiorità numerica, si è dovuto accontentare di un pareggio, il quarto in campionato.

Ma, tempo quattro giorni, e i campioni di Germania in carica hanno ripreso a segnare a valanga: mercoledì hanno rifilato altri 4 reti alla Dea nel match di ritorno all’Allianz Arena (doppietta del ristabilito Kane), staccando ufficialmente il pass per i quarti, dove li attende una supersfida con il Real Madrid.

L’andata con i Blancos è in programma nella prima settimana di aprile: nel frattempo Kompany cercherà di chiudere definitivamente i giochi per lo Schale, in modo tale da potersi dedicare solo alla Champions. Contro l’Union Berlino Kane e compagni quasi certamente torneranno al successo: i capitolini, del resto, non sembrano avere obiettivi concreti, essendo lontanissimi dalla zona Europa e a +7 sulla zona retrocessione. Il Bayern, oltretutto, è imbattuto da 14 partite con l’Union (9 vittorie e 5 pareggi). Non sorprenderebbe un clean sheet della capolista: l’Union, infatti, nelle ultime 10 giornate solo in un’occasione ha segnato più due reti nella stessa partita.

Le previsioni sulle altre partite

Chi da questo momento in poi può, suo malgrado, concentrarsi solo sulla Bundesliga è il Bayer Leverkusen, appena eliminato dalla Champions League per mezzo dell’Arsenal. Battute 2-0 a Londra dopo l’1-1 dell’andata, le Aspirine sono praticamente obbligate a vincere in casa dell’Heidenheim ultimo in classifica e con un piede e mezzo nella serie cadetta.

Obbligate perché il rischio di rimanere fuori dalle prime quattro diventa sempre più concreto, con gli uomini di Kasper Hjulmand a -5 dalla quarta. Ipotizziamo un successo rotondo da parte del Werkself, che ha vinto tutti e cinque i precedenti in Bundesliga contro la formazione rossoblù, reduce da tre sconfitte di fila ed alle prese con la difesa più perforata del campionato (58 gol). Ha bisogno dei tre punti pure il Colonia, a digiuno di vittorie da gennaio e dunque precipitato in classifica: i Billy Goats non possono scherzare con il fuoco, avendo un solo punto in più del St. Pauli terzultimo. Più tranquillo invece il Borussia Monchengladbach, non ancora salvo ma a +4 sul club di Amburgo, che ad oggi disputerebbe il playout.

Vibrante scontro salvezza, infine, quello tra Wolfsburg e Werder Brema, due squadre a rischio retrocessione. Il cambio di allenatore sembra aver fatto bene ai Lupi: con Dieter Hecking al timone i biancoverdi hanno evitato la sconfitta in casa di una squadra in lotta per la Champions League come l’Hoffenheim (1-1), mostrando dei miglioramenti significativi a livello difensivo. Il Werder, al contrario, è reduce dal doloroso ko casalingo nello scontro diretto con il Mainz (0-2) che può nuovamente intaccarne l’autostima. Si profila un match equilibrato alla Volkswagen Arena, in cui entrambe dovrebbero comunque trovare la via del gol.

Bundesliga: possibili vincenti

Colonia o pareggio (in Colonia-Borussia Monchengladbach)

Bayern Monaco (in Bayern Monaco-Union Berlino)

Bayer Leverkusen (in Heidenheim-Bayer Leverkusen)

La partita da almeno tre gol complessivi

Heidenheim-Bayer Leverkusen

Bundesliga: la partita da almeno un gol per squadra

Wolfsburg-Werder Brema

Le partite da meno di quattro gol complessivi

Bayern Monaco-Union Berlino

Colonia-Borussia Monchengladbach

Comparazione quote

La vittoria del Bayer Leverkusen è quotata a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.58 su Sportbet. Il segno “Under 3.5” in Colonia-Borussia Monchengladbach è quotato invece a 1.37 su Goldbet e Lottomatica e a 1.41 su Sportbet.

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