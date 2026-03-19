Pronostico Roma-Bologna: all’Olimpico la notte del destino

Roma-Bologna è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il derby italiano di Europa League ha assunto un valore ancora più alto dopo l’ultima giornata di campionato. La sconfitta della Roma nello scontro diretto con il Como (2-1) ha fatto precipitare i giallorossi al sesto posto, a -3 dalla zona Champions, complicando i piani di Gian Piero Gasperini. Ora Pellegrini e compagni sono costretti ad inseguire due squadre, i lariani e la Juventus, che danno l’impressione di avere più benzina nel motore. La strada più breve per tornare a giocare la coppa dalle grandi orecchie, dunque, potrebbe diventare la vittoria dell’Europa League, trofeo che l’ex tecnico dell’Atalanta ha già sollevato 2 anni fa alla guida della Dea.

Uscire dalla coppa già agli ottavi rischia di rendere l’atmosfera ancora più pesante e tesa dalle parti di Trigoria: la Roma viene da due sconfitte consecutive in Serie A (Genoa e Como) e si è improvvisamente riscoperta fragile in difesa. La porta non è mai rimasta inviolata nelle ultime 4 gare, numeri in netta controtendenza rispetto a ciò che abbiamo visto nella prima parte della stagione, con i giallorossi abbonati ai clean sheet e, fino a un paio di giornate fa, con la miglior retroguardia del torneo.

Anche a Bologna, una settimana fa, la Roma non è riuscita a non subire gol. Passata in svantaggio ad inizio ripresa (punita da un gran gol di Bernardeschi), la squadra di Gasperini ha avuto la forza di reagire e di tenere i nervi saldi: 20 minuti dopo è arrivato il pari di capitan Pellegrini (1-1), rete preziosa che ha impedito ai capitolini di tornare nella Capitale con una sconfitta che li avrebbe costretti a vincere con almeno due gol di scarto all’Olimpico.

Italiano imbattuto da 10 partite in Europa

I felsinei, al contrario, dovranno fare l’impresa in uno degli stadi più calorosi d’Italia per conquistare il pass per i quarti. L’Euroderby è cruciale anche per la truppa di Vincenzo Italiano, attardata nella corsa all’Europa che conta: il Bologna, complici i tanti alti e bassi, è soltanto ottavo in classifica, a -5 dall’Atalanta settima.

L’ex allenatore della Fiorentina, tuttavia, sembra aver ritrovato la bussola dopo un lungo periodo di appannamento. Non è un caso che i rossoblù abbiano vinto 4 delle ultime 5 partite in Serie A, tra cui il successo nel derby tutto emiliano con il Sassuolo di domenica scorsa, deciso da una rete di Dallinga (0-1). In Europa League il Bologna è stato decisamente più costante. Con il pari nel derby d’andata sono diventati 10 i risultati utili consecutivi nella seconda competizione continentale per ordine di importanza e l’ultimo ko risale a settembre con l’Aston Villa.

Italiano contro la Roma si affiderà al secondo portiere Ravaglia: il numero uno Skorupski si è fatto male nel finale del match contro il Sassuolo. Assenti anche Miranda e De Silvestri: i due terzini saranno Joao Mario e Lykogiannis. Davanti Bernardeschi sembra in vantaggio su Orsolini ed allo stesso modo Rowe ha più chance rispetto a Cambiaghi. Nella Roma out Soulé e Dybala. In difesa si rivede N’Dicka, squalificato a Como, ma Gasperini con ogni probabilità preserverà Celik, non al 100%, posizionando Rensch sulla fascia destra. Koné e Cristante in mezzo, sulla trequarti infine largo alla coppia Pisilli-Pellegrini alle spalle dell’unica punta Malen.

Come vedere Roma-Bologna in diretta tv e in streaming Roma-Bologna è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote Il segno “Gol” è quotato a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 1.99 su Sportbet. La vittoria della Roma è quotata invece a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.79 su Sportbet. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico L’Olimpico si trasforma in un’arena bollente per l’atto finale dell’Euroderby. La Roma di Gian Piero Gasperini attraversa il momento in assoluto più delicato della stagione: il sesto posto in campionato e una difesa che ha perso la sua proverbiale impermeabilità obbligano i giallorossi a vedere l’Europa League come la via maestra per la Champions. Dall’altra parte, il Bologna di Vincenzo Italiano arriva con il vento in poppa, forte di una striscia di 10 risultati utili consecutivi in Europa e di una risalita prepotente in Serie A. L’1-1 dell’andata lascia tutto aperto, ma sposta la pressione psicologica sulla sponda capitolina. Entrambe le squadre hanno dimostrato di poter segnare e subire con facilità nelle ultime uscite. La Roma in casa difficilmente resta a secco, ma la solidità difensiva perduta e il momento magico del Bologna suggeriscono che vedremo reti da ambo le parti. Ipotizziamo una sfida sul filo del rasoio. Non è da escludere un nuovo pareggio che trascinerebbe la contesa ai supplementari, ma il fattore Olimpico e l’esperienza di Gasperini in queste “notti da dentro o fuori” potrebbero regalare un sofferto passaggio del turno ai giallorossi. Le probabili formazioni di Roma-Bologna ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro. POSSIBILE RISULTATO: 2-1