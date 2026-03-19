Pronostico Midtjylland-Nottingham Forest: terza di fila

Midtjylland-Nottingham Forest è una partita degli ottavi di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Niente da fare per il Nottingham, una squadra che in Premier League cercherà fino alla fine dell’anno di mantenere la categoria e che in Europa saluterà nella giornata di giovedì.

La vittoria dei danesi del Midtjylland in Inghilterra nella sfida d’andata – uno a zero – è arrivata dopo un’altra affermazione sempre della squadra che giovedì giocherà in casa nel girone unico iniziale. Non c’è niente proprio che possa fare il Nottingham per riuscire a ribaltare questa situazione. Vero è che il risultato non è chiuso, che tutto è lasciato aperto, ma come vi abbiamo spiegato la scorsa settimana i pensieri degli inglesi in questo momento sono tutti, e giustamente, rivolti al campionato: raggiungere la permanenza vale molto di più di questa coppa che, anche se regalasse il passaggio del turno, viste le squadre che ci sono, è assai complicata da vincere. Crediamo, quindi, anche per via di una libertà mentale totalmente diversa, che il Midt possa riuscire a piazzare la terza affermazione di fila contro questa squadra e chiudere così i conti.

Come vedere Midtjylland-Nottingham Forest in diretta tv e in streaming La sfida Midtjylland-Nottingham Forest è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Midtjylland è quotata 3.25 Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.62 su Goldbet e Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico La vittoria dei padroni di casa è quotata oltre tre volte la posta. E per quello che vi abbiamo raccontato prima è evidente che ci crediamo. Come crediamo, comunque, che questo match possa regalare almeno un gol per squadra. Le probabili formazioni di Midtjylland-Nottingham Forest MIDTJYLLAND (4-4-2): Olafsson; Erlic, Bech Sorensen, Diao; Osorio, Billing, Bravo, Castillo, Bak; Simsir, Brumado.

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangare, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus. POSSIBILE RISULTATO: 2-1