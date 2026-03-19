Pronostico Midtjylland-Nottingham Forest: terza di fila

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Midtjylland-Nottingham Forest è una partita degli ottavi di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico 

Niente da fare per il Nottingham, una squadra che in Premier League cercherà fino alla fine dell’anno di mantenere la categoria e che in Europa saluterà nella giornata di giovedì.

Pronostico Midtjylland-Nottingham Forest
Pronostico Midtjylland-Nottingham Forest: terza di fila (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La vittoria dei danesi del Midtjylland in Inghilterra nella sfida d’andata – uno a zero – è arrivata dopo un’altra affermazione sempre della squadra che giovedì giocherà in casa nel girone unico iniziale. Non c’è niente proprio che possa fare il Nottingham per riuscire a ribaltare questa situazione. Vero è che il risultato non è chiuso, che tutto è lasciato aperto, ma come vi abbiamo spiegato la scorsa settimana i pensieri degli inglesi in questo momento sono tutti, e giustamente, rivolti al campionato: raggiungere la permanenza vale molto di più di questa coppa che, anche se regalasse il passaggio del turno, viste le squadre che ci sono, è assai complicata da vincere. Crediamo, quindi, anche per via di una libertà mentale totalmente diversa, che il Midt possa riuscire a piazzare la terza affermazione di fila contro questa squadra e chiudere così i conti.

Come vedere Midtjylland-Nottingham Forest in diretta tv e in streaming

Come vedere Midtjylland-Nottingham Forest Come vedere Midtjylland-Nottingham Forest Come vedere Midtjylland-Nottingham Forest Come vedere Midtjylland-Nottingham Forest
Come vedere Midtjylland-Nottingham Forest in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Midtjylland-Nottingham Forest è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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La vittoria del Midtjylland è quotata 3.25 Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.62 su Goldbet e Lottomatica. 

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Il pronostico

La vittoria dei padroni di casa è quotata oltre tre volte la posta. E per quello che vi abbiamo raccontato prima è evidente che ci crediamo. Come crediamo, comunque, che questo match possa regalare almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Midtjylland-Nottingham Forest

MIDTJYLLAND (4-4-2): Olafsson; Erlic, Bech Sorensen, Diao; Osorio, Billing, Bravo, Castillo, Bak; Simsir, Brumado.
NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangare, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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