Pronostico Aston Villa-Lille: vincere in Europa per scacciare i fantasmi

Aston Villa-Lille è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Aston Villa si rifugia nell’Europa League per dimenticare il momentaccio in campionato. Già, perché se in patria la squadra di Unai Emery sembra stia colando a picco – domenica scorsa, a Old Trafford contro una diretta concorrente come il Manchester United, è arrivata la terza sconfitta di fila – la coppa resta (per ora) una vera e propria isola felice. Nell’ottavo d’andata con il Lille è bastata una rete di Watkins (0-1) per uscire dalla Decathlon Arena con una vittoria tanto risicata quanto preziosa.

E che consentirà all’allenatore basco di giocare per due risultati su tre nel match di ritorno, al Villa Park. L’Aston Villa, per intenderci, volerebbe ai quarti con qualsiasi pareggio, andando a sfidare la vincente del derby italiano tra Roma e Bologna.

Per respingere l’assalto di Giroud e compagni, il club inglese dovrà essere perfetto a livello difensivo come sette giorni fa. I Villans, pur non offrendo una prestazione memorabile – hanno segnato sostanzialmente sull’unico tiro in porta – sono riusciti a contenere i Dogues e a sterilizzare il loro attacco. In Premier League, al contrario, la difesa non smette di imbarcare acqua: contro Wolverhampton, Chelsea e Manchester United la retroguardia dell’Aston Villa ha incassato 9 gol complessivi. Da febbraio in poi gli uomini di Emery, sempre alle prese con assenze pesanti, hanno vinto una sola partita su sette in campionato. Scivolati al quarto posto, adesso devono guardarsi le spalle – il Liverpool quinto è a -2 – perché la qualificazione Champions non appare più scontata come dava invece l’impressione di esserlo un mese fa.

Lille imbattuto da sei turni in Ligue 1

Il Lille, al contrario, in Ligue 1 è imbattuto da sei giornate e nel fine settimana, dimenticato in fretta la delusione europea, è andato a vincere in casa di una diretta concorrente come il Rennes (1-2) centrando il terzo successo nelle ultime quattro e portandosi a -3 dal Lione quarto.

La squadra di Bruno Genesio ora si reca a Birmingham avendo davvero poco da perdere ma per ribaltare il ko di sette giorni fa non basterà il compitino. In Inghilterra il tecnico del Lille non dovrebbe poter contare su Perrin e André, in forte dubbio, mentre nell’Aston Villa Bogarde si prepara a prendere il posto di Cash sull’out destro di difesa. Ancora indisponibili Kamara e Tielemans.

Come vedere Aston Villa-Lille in diretta tv e in streaming

La sfida tra Aston Villa e Lille è in programma giovedì alle 21:00 al Villa Park di Birmingham, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206), Sky Sport (canale 254) ed in chiaro su TV8 (canale 108 e 508 del digitale terrestre). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

L’Aston Villa nell’ultimo periodo è sembrato una sorta di dottor Jekyll e mister Hyde: spietato in Europa, fragilissimo in patria. Al Villa Park i ragazzi di Emery hanno vinto tutte e quattro le gare europee disputate, ma il momento attuale parla di una squadra stanca e con la testa pesante.

Il Lille non ha nulla da perdere ed arriva a Birmingham con il morale altissimo dopo il colpaccio di Rennes. Se i Villans giocheranno di nuovo una gara di pura attesa come all’andata, potrebbero rischiare qualcosa. Tuttavia, la statistica storica penalizza i francesi: solo 3 vittorie in 20 incroci contro squadre inglesi. La sensazione è che stavolta assisteremo ad una gara più movimentata. La difesa dell’Aston Villa non offre garanzie di clean sheet (nonostante lo 0-1 dell’andata sia stato un mezzo miracolo tattico), e il Lille deve per forza scoprirsi per rimontare. Ci aspettiamo una partita vivace dove entrambe andranno a segno.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Lille

ASTON VILLA (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Bogarde, Konsa, Pau Torres, Digne; Douglas Luiz, Onana; Sancho, Rogers, Buendia; Watkins.

LILLE (4-2-3-1): Ozer; Meunier, Mbemba, Mandi, Perraud; Bentaleb, Bouaddi; Mukau, Haraldsson, Matias Fernandez; Giroud.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1