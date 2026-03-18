Pronostico Shakhtar Donetsk-Lech Poznan: altra vittoria in cassaforte

Shakhtar Donetsk-Lech è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Tutto semplice per la squadra ucraina dello Shakhtar. La vittoria per tre a uno in trasferta nella sfida d’andata – anche se il ritorno come sappiamo si gioca a campo neutro – è un bottino troppo importante per essere dilapidato nel match di ritorno.

Non c’è stata storia. Una superiorità evidente sin dai primi minuti che poi si è tramutata in un risultato finale che ha fatto la differenza e che ha messo in cassaforte il passaggio del turno. Senza nemmeno girarci intorno, sappiamo benissimo che lo Shakhtar, per quella che è la condizione fisica e mentale, per quelle che sono le qualità della rosa e soprattutto per l’esperienza che nel corso degli anni ha maturato a certi livelli, è una delle squadre che ha maggiori possibilità di arrivare in fondo a questa competizione. Vedendo il livello generale, e vedendo le squadre che ancora sono in corsa, crediamo che pure voi la pensiate in questo modo. Detto questo, nel match che ha poco valore dal punto di vista della qualificazione – crediamo sia davvero ormai definitiva – non ci aspettiamo certamente qualcosa di clamoroso. Anzi. Quindi sotto vi rimandiamo a quello che è il nostro pronostico.

Come vedere Shakhtar Donetsk-Lech in diretta tv e in streaming La sfida Shakhtar Donetsk-Lech è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria dello Shakhtar è quotata 2.00 Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Una gara da almeno un gol per squadra per un motivo semplice. Il Lech in tutte le 23 partite UEFA giocate fino al momento – per meglio dire nelle ultime 23 partite UEFA – ha sempre trovato la via del gol. Ci dovrebbe riuscire anche in questa trasferta anche se per il risultato finale non servirà davvero a nulla. Le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-Lech SHAKTAR DONETSK (4-5-1): Riznyk; Konoplia, Bondar, Matviyenko, Henrique; Alisson, Pedrinho, Nazaryna, Gomes, Palmares; Traore.

LECH (4-4-2): Mrozek; Pereira, Monka, Milic, Gurgul; Gholizadeh, Kozubal, Rodriguez, Bengtsson; Ishak, Palma. POSSIBILE RISULTATO: 3-1