Pronostico Betis-Panathinaikos: il ribaltone è servito

Betis-Panathinaikos è una partita degli ottavi di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Benitez, con la vittoria nel match d’andata della scorsa settimana (1-0 a favore del Panathinaikos) ha dimostrato ancora una volta quel suo feeling con le partite europee. Ma stavolta nemmeno la sua esperienza potrebbe bastare nel riuscire nell’impresa, perché di questo, contro il Betis, si tratterebbe.

In Spagna credono e sognano nella rimonta che aprirebbe i quarti di finale di Europa League. Anche nel match di campionato il Betis ha tirato i remi in barca, pareggiando in casa contro il Celta Vigo. I pensieri erano tutti alla partita di giovedì sera e per chi ha seguito la partita si è visto proprio che la squadra non girava come doveva. Certo, il momento del Betis non è che sia dei migliori: parliamo di una squadra che nelle ultime cinque non ha mai vinto e che è alla ricerca, decisamente, di quella che potrebbe essere la serata perfetta, quella magica. Ci sono ottime possibilità che questo possa succedere.

Anche perché il cammino interno del Betis in questa Europa League è praticamente quello che serve per riuscire nella rimonta: nelle quattro partite giocate davanti al pubblico amico sono arrivate tre vittorie e un pareggio e in tutte le gare sono stati segnati almeno due gol. Sì, il colpo è riuscito.

Come vedere Betis-Panathinaikos in diretta tv e in streaming La sfida Betis-Panathinaikos è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Betis è quotata 1.40 Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 2.00 su Goldbet e Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Vittoria e passaggio del turno degli spagnoli. Stavolta Benitez deve dire addio in maniera anticipata rispetto a quelli che sono i suoi standard. Le probabili formazioni di Betis-Panathinaikos BETIS (4-2-3-1): Valles; Ruibal, Bartra, Natan, Rodriguez; Fornals, Roca, Fidalgo; Antony, Cucho, Ezzalzouli.

PANATHINAIKOS (3-4-2-1): Lafont; Katris, Touba, Hernandez; Calabria, Gnezda Cerin, Basaketas, Kyriakopoulos; Taborda, Andino; Tetteh. POSSIBILE RISULTATO: 2-0