Pronostico Barcellona-Newcastle: in Catalogna la musica cambia

Barcellona-Newcastle è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il St James’ Park si conferma un posto ostile, anche per una corazzata come il Barcellona, che già nella League Phase si era accorto di come non fosse assolutamente semplice giocare nel catino bianconero. Ma se lo scorso settembre, grazie a una doppietta di Rashford, i blaugrana l’avevano spuntata di misura in casa del Newcastle (1-2), una settimana fa nel primo round degli ottavi di finale hanno evitato la sconfitta per un pelo (1-1).

Sorpresi dalla squadra di Eddie Howe, che ha avuto addirittura più occasioni dei catalani, gli uomini di Hansi Flick si sono ritrovati sotto di un gol a 4 minuti dalla fine, castigati dall’irrefrenabile Barnes (sesto gol in questa Champions per l’attaccante inglese).

Sembrava finita, quando in pieno recupero un fallo sconsiderato commesso dall’ex milanista Thiaw su Dani Olmo ha generato il calcio di rigore poi trasformato da Yamal. Flick ha così tirato un lungo sospiro di sollievo, al termine di una prestazione non esaltante da parte dei suoi, che se il Newcastle avesse aggiustato la mira avrebbero potuto perdere anche con uno scarto importante. Il pareggio, alla luce di ciò, è comunque un buon risultato e consentirà al Barça di scendere in campo con meno ansia nella gara di ritorno. In Catalogna, infatti, è probabile che assisteremo ad un copione diverso. Il Barcellona, che davanti al proprio pubblico quest’anno ha incassato a malapena una sconfitta (lo scorso ottobre col PSG) tra le varie competizioni, ha immediatamente reagito al mezzo passo falso, tramortendo il Siviglia con un perentorio 5-2 in cui la parte del leone l’ha fatta il brasiliano Raphinha (tripletta).

Nel weekend hanno vinto entrambe

In questo modo i blaugrana hanno mantenuto intatto il vantaggio di quattro punti sul Real Madrid, che in ogni caso rimane alla calcagna dell’attuale capolista della Liga. Il fine settimana ha regalato un sorriso anche al Newcastle, corsaro a Stamford Bridge: Gordon ha punito il Chelsea nel suo stadio (0-1), consegnando il secondo successo consecutivo in Premier League alle Magpies dopo quello con il Manchester United.

Due vittorie che hanno ridato ossigeno ai bianconeri, tornati tra le prime nove grazie ad un classifica molto corta: per l’Europa, anche quella minore, non è ancora detta l’ultima. Al Camp Nou Howe dovrà nuovamente rinunciare a Bruno Guimaraes, il giocatore probabilmente più importante della sua rosa, indisponibile al pari di Krafth, Schar e Miley. Quasi certo di tornare invece l’ex Milan Tonali, che ha saltato la sfida di campionato con il Chelsea. Nel Barcellona non dovrebbero esserci problemi per Yamal, entrato nel secondo tempo con il Siviglia, ma l’infermeria di Flick è sempre affollata. Niente da fare per Koundé, Balde, de Jong e Christensen.

Come vedere Barcellona-Newcastle in diretta tv e in streaming

Barcellona-Newcastle è in programma mercoledì alle 21:00 allo Spotify Camp Nou di Barcellona, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Barcellona ha il destino nelle proprie mani, ma non deve fidarsi. La statistica dice che i blaugrana passano il turno nell’80% dei casi dopo un 1-1 esterno, ma c’è un dato che tormenta Flick: la difesa non mantiene la porta inviolata da 12 gare consecutive in Champions. Con un Newcastle che ha ritrovato cinismo e che recupera Tonali a centrocampo, il rischio di subire almeno un gol è altissimo. Howe dovrà però fare i conti con un’emergenza difensiva (Schar e Krafth out) che potrebbe soffrire terribilmente l’estro di Raphinha, reduce da una tripletta in campionato. Il Barça in casa è una macchina da gol, tuttavia la fragilità difensiva suggerisce una gara aperta. La qualità tecnica del Barcellona ed il fattore campo dovrebbero prevalere, ma la tendenza dei catalani a subire almeno una rete a partita rende il segno Gol quasi una certezza in questa sfida.

Le probabili formazioni di Barcellona-Newcastle

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Bernal, Pedri; Yamal, Fermín López, Raphinha; Ferran Torres.

NEWCASTLE (4-2-3-1): Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes; Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1