Pronostico AEK Larnaca-Crystal Palace: arriva la prima vittoria

AEK Larnaca-Crystal Palace è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Dopo lo zero a zero dell’andata il Palace ha perso e pareggiato una volta nelle due sfide che ha avuto quest’anno contro l’AEK Larnaca. Nonostante quelli che sono dei precedenti di certo non favorevoli, la situazione dovrebbe cambiare nel tardo pomeriggio di giovedì.

La squadra inglese, vuoi o non vuoi, per tutti i motivi che conosciamo (qualità tecniche e fisiche ma anche il fatto di giocare in un campionato completamente diverso da cipriota) rimane favorita per questo passaggio del turno e, tra le altre cose, dopo più di un mese a guardare i compagni, Glasner nello scorso fine settimana – pareggio interno contro il Leeds, terzo risultato utile di fila – ha ritrovato anche Mateta, che ha rivisto il campo. L’attaccante, che ricordiamo è stato ad un passo dal Milan nella sessione invernale di mercato, tornerà sicuramente molto utile nel corso della parte finale della stagione. Magari non dall’inizio, ma un altro spezzone a quanto pare lo potrebbe anche giocare giovedì.

Il Palace è favorito, lo abbiamo detto e lo ribadiamo. Anche per via di un certo feeling esterno che è venuto fuori nel corso delle ultime settimane: una squadra che nelle ultime cinque trasferte ha trovato quattro risultati utili. Sarà il quinto questo, con una vittoria che ci pare decisamente alla portata.

Come vedere AEK Larnaca-Crystal Palace in diretta tv e in streaming La sfida AEK Larnaca-Crystal Palace è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Crystal Palace è quotata 1.60 Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.77 su Goldbet e Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Primo gol trovato contro il Larnaca, prima vittoria del Crystal Palace, che supererà il turno e quindi rimarrà, come da pronostico, una delle squadre favorite per la vittoria finale di questa Conference. Le probabili formazioni di AEK Larnaca-Crystal Palace AEK LARNACA (4-4-2): Alomerovic; Ionannu, Milicevic, Saborit, Ekpolo, Garcia; Rohden, Ledes, Pons, Ivanovic; Bajic

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Johnson, Kamada, Wharton, Mitchell; Sarr, Guessand; Strand Larsen. POSSIBILE RISULTATO: 0-2