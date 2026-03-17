Pronostico Carrarese-Sampdoria: Lombardo non perde nemmeno stavolta

Carrarese-Sampdoria è una partita valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

L’avventura di Attilio Lombardo sulla panchina della Sampdoria, dopo l’esonero del due Gregucci-Foti, è iniziata con un pareggio interno contro il Venezia. Un buon risultato, arrivato dopo una partita complicata. Ma almeno i liguri hanno dimostrato di avere carattere, quello che in poche parole è mancato nel corso delle passate settimane.

La Carrarese, davanti in classifica, vive in questo momento il periodo più brutto della propria annata: sono nove le gare senza vittorie per i padroni di casa che pagano senza dubbio un avvio di stagione che per alcuni versi è stato anche al di sopra delle aspettative. Quello che è stato fatto permette tutto sommato di stare tranquilli, visti che ci sono diverse squadre in mezzo che non complicano del tutto la situazione. Ma prima o poi si deve tornare a fare punti, non ci pare questa però la partita adatta.

La Samp rimane comunque una delle rose più importanti dell’intero campionato cadetto con giocatori che in una situazione normale magari potevano pure rendere in maniera diversa. Quindi non crediamo assolutamente che Lombardo possa conoscere la prima sconfitta della sua nuova avventura in panchina.

Come vedere Carrarese-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Carrarese-Sampdoria in programma mercoledì alle 20, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 2.65 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.77 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

Uscirà con un risultato positivo la Sampdoria da questa sfida. Una sfida da doppia esterna (X2) e probabilmente anche da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Carrarese-Sampdoria

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese, Illanes Minucci, Rouhi; Zanon, Melegoni, Zuelli, Hasa, Belloni; Abiuso, Finotto.

SAMPDORIA (3-5-2): Martinelli; Palma, Hadzikadunic, Viti; Di Pardo, Conti, Esposito, Cicconi; Begic, Cherubini; Brunori.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1