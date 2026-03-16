Pronostici Rayo Vallecano-Levante: marcatore e tiri in porta

Rayo Vallecano-Levante, i pronostici del match: le ultime valutazioni in chiave player building, le opzioni sul tavolo

Con tante assenze da una parte e dall’altra e con i margini di errori ormai ridotti al lumicino, Rayo Vallecano e Levante si affrontano in un match molto importante per il prosieguo delle rispettive stagioni.

Entrambe a caccia di punti molto pesanti in chiave salvezza, le due compagini dovrebbero dar vita ad una gara molto tirata nella quale ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Trascinato dal suo pubblico, Jorge De Frutos potrebbe fare la differenza: l’attaccante del Rayo Vallecano ha già portato a dieci il numero di gol del proprio bottino stagionale in Liga, propiziati anche da un Expected Goal complessivo del 7,93.

Ad ogni modo, nonostante l’importanza della partita, occasioni concrete da ambo le parti non dovrebbero mancare. Un dato importante merita attenzione: il Levante è la terza squadra per numero di gol incassati nella propria area di rigore (11) mentre il Rayo ha tanti centimetri da far valere.

Di testa, ad esempio, Nobel Mendy è un fattore in grado di spostare gli equilibri: sono state ben undici le conclusioni provate dal difensore del Rayo Vallecano, dalle quali si sono generati anche due gol. Un suo tiro – unito a quello di Ivan Romero, una garanzia sotto questo punto di vista – completano un mosaico piuttosto variegato.

Jorge De Frutos marcatore plus; Ivan Romero e Nobel Mendy Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 11,50 su Goldbet.