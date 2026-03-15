Pronostico Pisa-Cagliari: fuori casa i clean sheet sono un miraggio

Pisa-Cagliari è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nell’ultimo turno di campionato il Pisa ha resistito un tempo contro la Juventus, illudendo i tifosi nerazzurri di poter andare via dallo Stadium con un risultato positivo. Ma si trattava, appunto, solo di un’illusione. Nella ripresa la Signora ha dilagato segnando 4 gol e rendendo indirettamente ancora più flebili le speranze dei toscani di mantenere la categoria. A Torino è arrivata la quarta sconfitta di fila per la neopromossa, a secco di vittorie addirittura dallo scorso novembre. Quello con la Cremonese, peraltro, resta l’unico successo del Pisa in mezzo a 12 pareggi e 15 sconfitte.

Solamente tre squadre negli ultimi quarant’anni sono giunte alla 29esima giornata con una sola vittoria in tasca: l’Ancona nel 2003-04, il Chievo nel 2018-19 e il Genoa nel 2021-22, poi tutte ovviamente retrocesse in Serie B. E quello sembra essere il destino dei nerazzurri, ai quali servirebbe un vero e proprio miracolo per restare in massima serie. Il Pisa da una settimana è pure rimasto da solo in fondo alla classifica, staccato dal Verona, a quota 15 punti e a -10 dalla Fiorentina quartultima. Alla base di questo disastro una rosa non all’altezza della categoria, che neppure il cambio in panchina – Hiljemark al posto di Gilardino – è riuscito a rendere competitiva: il tecnico svedese, alla sua prima esperienza in Serie A, ha ottenuto un punto in 5 partite da quando ha preso il posto dell’ex Genoa. In sostanza, non è cambiato nulla, se non in peggio.

Il Cagliari potrebbe dare l’ennesima mazzata agli uomini di Hiljemark, con l’obiettivo di avvicinarsi ulteriormente alla salvezza. I sardi non sono lontanissimi, ma dopo un fine gennaio da urlo con le tre vittorie consecutive con Juve, Fiorentina e Verona si sono un po’ rilassati, racimolando soltanto 2 punti nelle 5 gare successive. La zona rossa è a -6, un divario che permette ai rossoblù di dormire sonni tranquilli (per ora), ma è meglio non scherzare con il fuoco, visto che il calendario da qui alla fine non sarà dei più semplici.

Pisacane all’Arena Garibaldi dovrebbe riproporre il 4-3-3 ma in attacco non ci sarà lo squalificato Esposito. Al suo posto riecco dal 1′ il turco Kiliçsoy, supportato da Palestra e Folorunsho. Gaetano sta meglio ed andrà in panchina, stagione finita invece per Idrissi. Nel Pisa soliti ballottaggi tra Nicolas e Semper in porta e tra Durosinmi e Stojilkovic in attacco. A centrocampo toccherà a Loyola.

Come vedere Pisa-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida tra Pisa e Cagliari, in programma domenica alle 15:00 all’Arena Garibaldi di Pisa, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 1.5” è quotato a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.48 su Sportbet. Il segno “X2” è quotato invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.51 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Il Cagliari non è ancora salvo ed ha bisogno di muovere la classifica dopo gli ultimi risultati: difficilmente perderà contro questo Pisa, ormai spacciato. Considerando la difesa colabrodo dei sardi in trasferta (un clean sheet in 14 trasferte) e la necessità dei toscani di osare, almeno due gol complessivi sono ampiamente alla portata. Il pareggio è un risultato ricorrente tra queste due squadre (3 negli ultimi 3 scontri), ma la squadra di Pisacane ha le armi giuste per piazzare il colpo del ko definitivo alle speranze nerazzurre.

Le probabili formazioni di Pisa-Cagliari

PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Bozhinov; Angori, Aebischer, Marin, Loyola, Leris; Moreo, Durosinmi.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Juan Rodriguez, Obert; Adopo, Liteta, Sulemana; Palestra, Kiliçsoy, Folorunsho.

Pisa-Cagliari: chi vince? Pisa

Pareggio

Cagliari View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2