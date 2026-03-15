I pronostici di domenica 15 marzo: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

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I pronostici di domenica 15 marzo, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Eredivisie, Liga e Ligue 1

Il match clou di questa domenica di Serie A è la sfida Champions tra Como e Roma: la squadra di Fabregas non può più nascondersi, è una seria candidata al quarto posto e proverà ad approfittare della distrazione Europa League dei giallorossi di Gasperini, che nelle ultime settimane hanno perso quella solidità difensiva che li aveva portati in alto in classifica.

I pronostici di domenica 15 marzo: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

C’è poi Lazio-Milan, che vale più per i rossoneri ancora in lotta per la vittoria dello Scudetto dopo il trionfo nel derby: la squadra di Sarri resta un osso duro da battere, soprattutto all’Olimpico, ma Allegri sogna il colpaccio.

I pronostici sulle altre partite

Tra le altre partite da almeno tre gol complessivi occhio a Feyenoord-Excelsior di Eredivisie, Liverpool-Tottenham di Premier League e Stoccarda-Lipsia di Bundesliga, mentre promettono almeno un gol per squadra Werder Brema-Mainz, Manchester United-Aston Villa e Sassuolo-Bologna.

Pronostici: la scelta del Veggente

MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Como-Roma, Serie A, ore 18:00

Vincenti

  • BARCELLONA (in Barcellona-Siviglia, Liga, ore 16:15)
  • MILAN O PAREGGIO (in Lazio-Milan, Serie A, ore 20:45)
  • LIVERPOOL (in Liverpool-Tottenham, Premier League, ore 17:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Feyenoord-Excelsior, Eredivisie, ore 14:30
  • Liverpool-Tottenham, Premier League, ore 17:30
  • Stoccarda-Lipsia, Bundesliga, ore 19:30

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Werder Brema-Mainz, Bundesliga, ore 15:30
  • Manchester United-Aston Villa, Premier League, ore 15:00
  • Sassuolo-Bologna, Serie A, ore 15:00
Comparazione quota totale (gol + over): 12.52 GOLDBET ; 14.38 SPORTBET; 12.52 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + GOL in Real Sociedad-Osasuna, Liga, ore 21:00

 

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