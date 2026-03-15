I pronostici di domenica 15 marzo: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 15 marzo, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Eredivisie, Liga e Ligue 1

Il match clou di questa domenica di Serie A è la sfida Champions tra Como e Roma: la squadra di Fabregas non può più nascondersi, è una seria candidata al quarto posto e proverà ad approfittare della distrazione Europa League dei giallorossi di Gasperini, che nelle ultime settimane hanno perso quella solidità difensiva che li aveva portati in alto in classifica.

C’è poi Lazio-Milan, che vale più per i rossoneri ancora in lotta per la vittoria dello Scudetto dopo il trionfo nel derby: la squadra di Sarri resta un osso duro da battere, soprattutto all’Olimpico, ma Allegri sogna il colpaccio.

I pronostici sulle altre partite

Tra le altre partite da almeno tre gol complessivi occhio a Feyenoord-Excelsior di Eredivisie, Liverpool-Tottenham di Premier League e Stoccarda-Lipsia di Bundesliga, mentre promettono almeno un gol per squadra Werder Brema-Mainz, Manchester United-Aston Villa e Sassuolo-Bologna.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Como-Roma, Serie A, ore 18:00

Vincenti

BARCELLONA (in Barcellona-Siviglia, Liga, ore 16:15)

(in Barcellona-Siviglia, ore 16:15) MILAN O PAREGGIO (in Lazio-Milan, Serie A, ore 20:45)

(in Lazio-Milan, ore 20:45) LIVERPOOL (in Liverpool-Tottenham, Premier League, ore 17:30)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Feyenoord-Excelsior , Eredivisie, ore 14:30

, Eredivisie, ore 14:30 Liverpool-Tottenham , Premier League, ore 17:30

, Premier League, ore 17:30 Stoccarda-Lipsia, Bundesliga, ore 19:30

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Werder Brema-Mainz , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Manchester United-Aston Villa , Premier League, ore 15:00

, Premier League, ore 15:00 Sassuolo-Bologna, Serie A, ore 15:00

Comparazione quota totale (gol + over): 12.52 GOLDBET ; 14.38 SPORTBET; 12.52 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Real Sociedad-Osasuna, Liga, ore 21:00