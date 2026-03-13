Pronostico Napoli-Lecce: terza di fila (ma cambia il finale)

Napoli-Lecce è una partita della ventinovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Le due vittorie contro Verona e Torino hanno ridato fiato ad un Napoli che adesso è al terzo posto e che vuole blindare la qualificazione alla prossima Champions League per il prossimo anno.

La squadra di Conte, abbandonati i sogni scudetto, ora pensa solo a chiudere tra le prime quattro e sa benissimo che non sarà semplice perché dietro spingono e perché il vantaggio non è così grosso. Ma la terza vittoria di fila in campionato contro il Lecce è assolutamente alla portata degli azzurri, che stanno recuperando anche alcuni elementi importanti, troppo, nello scacchiere dell’allenatore salentino. Non finirà, almeno questa è la sensazione – e parlando proprio del punteggio – com’è finita nelle ultime volte. Nelle ultime due occasioni, ad esempio, il Napoli ha vinto ma per uno a zero e soffrendo più del dovuto. Il Lecce non è lo stesso, il Napoli soprattutto adesso non è lo stesso, e crediamo possa avere maggiori facilità nel riuscire a portare il risultato a casa.

Dall’altro lato ci sono i salentini che vorrebbero fare un risultato positivo che si potrebbe rivelare decisivo per la salvezza. Ma la permanenza in Serie A Di Francesco la sta costruendo con le partite interne, soprattutto, e non con quelle in trasferta. Dietro concede troppo (anche per via di alcuni infortuni) ma davanti sta riuscendo a segnare con regolarità. Magari una rete la potrebbe trovare pure al Maradona.

Come vedere Napoli-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida Napoli-Lecce è in programma sabato alle 18 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

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Comparazione quote

Il segno GOL è quotato 2.65 Goldbet e Lottomatica e a 2.65 su Sportbet. La vittoria del Napoli è quotata invece a 1.33 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Sulla vittoria del Napoli non ci sono dubbi e non abbiamo dubbi. Stimola la questione che possa essere una gara da almeno tre reti complessive e anche il GOL, che ha una quota davvero altissima.

Le probabili formazioni di Napoli-Lecce

NAPOLI(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic.

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POSSIBILE RISULTATO: 3-1