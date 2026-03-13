Pronostico Inter-Atalanta: un tabù che dura da 12 anni

Inter-Atalanta è una partita della ventinovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

I big match continuano ad essere un probelma per l’Inter di Cristian Chivu, reduce dalla sconfitta per 1-0 nel derby della Madonnina che rischia di riaprire la lotta per il titolo. Domenica scorsa il gol dell’insospettabile Estupinan ha deciso la stracittadina meneghina e permesso al Diavolo di accorciare sui cugini: il divario rimane ampio – i nerazzurri sono a +7 – ma rispetto a qualche settimana fa il tricolore sembra meno vicino. Quello che preoccupa, tuttavia, è lo stato di forma di Barella e compagni, apparsi spenti e privi di idee contro i rossoneri (seconda gara di fila in cui non sono riusciti a segnare dopo lo 0-0 nella semifinale d’andata di Coppa Italia con il Como).

Si sta avvertendo più del previsto l’assenza dell’infortunato Lautaro Martinez lì davanti: il Toro ne avrà almeno per un’altra giornata. Il momento, insomma, è molto delicato per la capolista, quasi mai vincente quest’anno negli scontri diretti. Chivu non deve ripetere gli errori del predecessore Simone Inzaghi, che si è visto sfuggire via due scudetti – poi vinti rispettivamente da Milan e Napoli – dopo aver dilapidato una marea di punti ed essersi fatto raggiungere nel finale di stagione. Nel primo degli anticipi del sabato a San Siro arriva un’Atalanta ferita ed ancora frastornata dalla figuraccia in Champions League con il Bayern Monaco: a Bergamo, martedì scorso, i bavaresi hanno annichilito 6-1 la squadra di Raffaele Palladino, costretta a fare i conti con una delle sconfitte più pesanti della loro storia.

Le modifiche tattiche – due punte invece di una e passaggio a 4 dietro – apportate dall’ex tecnico della Fiorentina non hanno sortito gli effetti sperati contro la corazzata di Vincent Kompany, che ha confermato di essere una delle squadre in assoluto più forti del continente. Proprio a causa della Champions e degli impegni ravvicinati, la Dea aveva un po’ trascurato il campionato nelle ultime settimane: in Serie A i tre punti mancano dal 22 febbraio, da allora gli orobici hanno totalizzato solamente un punto tra Sassuolo (2-1) e Udinese (2-2), frenando bruscamente nella corsa Champions (sono settimi, a -5 dalla quarta).

Palladino a San Siro tornerà alla difesa a tre, nella speranza di recuperare almeno uno tra Ederson e Scalvini (complicato). In attacco si affiderà a Krstovic, in vantaggio nel ballottaggionb con Scamacca. Ancora indisponibili De Ketelaere e Raspadori. Nell’Inter sarà assente Calhanoglu, alle prese con un risentimento muscolare. Dietro Carlos Augusto dovrebbe prendere il posto dell’acciaccato Bastoni, uscito malconcio dal derby. Davanti si ricomporrà la coppia Thuram-Pio Esposito.

Come vedere Inter-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inter e Atalanta, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

San Siro si trasforma nel teatro della redenzione per due squadre ferite. L’Inter di Chivu, uscita dal derby con il Milan con le ossa rotte e un vantaggio ridotto a +7, deve scacciare lo spettro dei crolli primaverili dell’era Inzaghi.

Di fronte, un’Atalanta letteralmente annichilita dal 6-1 subito dal Bayern Monaco in Champions League, un “pugno nello stomaco” che potrebbe avere delle ripercussioni. La storia recente è tutta nerazzurra sponda Milano: 7 vittorie consecutive dell’Inter nei precedenti e la Dea che non passa al “Meazza” dal lontano 2014. Sarà una sfida decisa dai dettagli e, probabilmente, dai calci piazzati, dove entrambe eccellono (15 gol da angolo per l’Inter). Chivu non può permettersi un altro passo falso, ma la stanchezza e le assenze pesanti (Lautaro, Calha, Bastoni) suggeriscono una gara equilibrata e poco spettacolare, che l’Inter dovrebbe comunque fare propria.

Le probabili formazioni di Inter-Atalanta

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Musah, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Krstovic.

L'Atalanta riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

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POSSIBILE RISULTATO: 1-0