Pronostico Amburgo-Colonia: rivincita per la salvezza

Amburgo-Colonia è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

All’andata il Colonia ha rifilato una vera e propria lezione all’Amburgo. Quattro a uno e tutto a casa. Da allora le cose si sono un poco ribaltate, perché l’Amburgo è quasi salvo e il Colonia lo deve fare.

Hanno una grossa occasione i padroni di casa: vincere significherebbe scavallare il muro dei 30 punti e quindi avere un piede e mezzo fuori dalla zona retrocessione. E il fatto che la scorsa settimana sia arrivata una bella vittoria sul campo del Wolfsburg aiuta sicuramente a pensare che questa squadra possa riuscire a prendersi altri tre punti. Se a questa vittoria ci aggiungiamo, tra le altre cose, anche il momento negativo del Colonia (quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque) il quadro è decisamente completo. C’è una particolarità nella stagione dell’Amburgo: questa è una squadra che, nonostante lotti per la salvezza, è riuscita a ribaltare in 3 occasioni (e 2 pareggi) delle situazioni di svantaggio. Solamente tre squadre in tutto il campionato tedesco hanno fatto meglio. Un segnale di una squadra di assoluto carattere, e quindi anche questo potrebbe fare la differenza in una gara così importante che mette in palio dei punti pesantissimi.

Come vedere Amburgo-Colonia in diretta tv e streaming

La sfida Amburgo-Colonia è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Amburgo è quotata 2.10 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Occasione da prendere. E l’Amburgo se la prenderà. Tre punti per dire addio quasi a tutte le paure contro un Colonia in crisi profonda.

Le probabili formazioni di Amburgo-Colonia

AMBURGO (3-4-2-1): Fernandes; Elfadli, Vuskovic, Torunarigha; Mikelbrencis, Lokonga, Remberg, Muheim; Otele, Dompe; Konigsdorffer.

COLONIA (3-4-3): Schwabe; Chavez, van den Berg, Ozkacar; Kaminski, Martel, Krauss, Lund; Waldschmidt, Ache, Bulter.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1